G7 закликала Москву звільнити українських моряків

Застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та моряків немає виправдання, зазначили міністри закордонних справ країн "Великої сімки".
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" закликали Росію звільнити українських моряків, які були затримані 25 листопада 2018 року під час інциденту в районі Керченської протоки. "Ми закликаємо Росію відпустити затриманих членів екіпажу, повернути кораблі і не перешкоджати проходженню суден через Керченську протоку", - йдеться в комюніке, поширеному за підсумками зустрічі міністрів у Франції у суботу, 6 квітня.
Міністри підкреслили, що застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та моряків немає виправдання. "Ми закликаємо до стриманості, належної поваги до міжнародного права і запобігання будь-якої подальшої ескалації", - йдеться у заяві.
Також міністри закордонних справ країн G7 висловили крайню стурбованість щодо ситуації на Сході України. "Ми переконані в тому, що єдиний вихід досягти мирного та сталого врегулювання конфлікту може бути тільки за допомогою повної імплементації обома сторонами їхніх зобов'язань в рамках "мінських угод" з метою відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в документі.
Міністри підкреслили, що економічні санкції можуть бути зняті з Росії тільки в тому випадку, якщо Москва повністю виконає ці домовленості, а в іншому разі слід очікувати подальших обмежувальних заходів.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, арешт згодом продовжили.
Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими.