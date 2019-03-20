G7 закликала Москву звільнити українських моряків

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" закликали Росію звільнити українських моряків, які були затримані 25 листопада 2018 року під час інциденту в районі Керченської протоки. "Ми закликаємо Росію відпустити затриманих членів екіпажу, повернути кораблі і не перешкоджати проходженню суден через Керченську протоку", - йдеться в комюніке, поширеному за підсумками зустрічі міністрів у Франції у суботу, 6 квітня.

Міністри підкреслили, що застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та моряків немає виправдання. "Ми закликаємо до стриманості, належної поваги до міжнародного права і запобігання будь-якої подальшої ескалації", - йдеться у заяві.

Також міністри закордонних справ країн G7 висловили крайню стурбованість щодо ситуації на Сході України. "Ми переконані в тому, що єдиний вихід досягти мирного та сталого врегулювання конфлікту може бути тільки за допомогою повної імплементації обома сторонами їхніх зобов'язань в рамках "мінських угод" з метою відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в документі.

Міністри підкреслили, що економічні санкції можуть бути зняті з Росії тільки в тому випадку, якщо Москва повністю виконає ці домовленості, а в іншому разі слід очікувати подальших обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, арешт згодом продовжили.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими.