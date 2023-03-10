FT: Україна вже отримала перший ЗРК Patriot (онлайн)

Україна вже отримала одну систему ППО Patriot, однак комплекс ще не ввели в експлуатацію, пише The Financial Times. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 10 березня (оновлюється).

++16:15++

Під час ракетного обстрілу України 9 березня Росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць, заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він наголосив, що у минулому були масованіші ракетні удари з меншим інтервалом між ними. Тому РФ продовжує ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який у неї є сьогодні, вважає Юсов. "Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - наводяться слова Юсова в Telegram ГУР МО.

За його словами, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", а інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в необхідній кількості вони не можуть.

"Калібрів" у них залишилося сім відсотків від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив Андрій Юсов.

Водночас він зауважив, що Росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

++15:50++

Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони. Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", - йдеться у повідомленні Шмигаля у Telegram. Водночас, де саме планується будівництво фортифікаційних поруд, він не зазначив.

++15:30++

Фахівці ДТЕК полагодили високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район, світлом забезпечені всі жителі області, повідомляється у Telegram компанії "ДТЕК". Проте без електропостачання сьогодні залишаються мешканці Суворівського району - там проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції.

Водночас, у компанії наголошують, що через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження.

У Києві стабілізаційні відключення електроенергії скасовані, також повідомили у "ДТЕК". Обмеження застосовувалися у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів внаслідок пошкодження обладнання енергооб'єктів.

++15:00++

Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, яка перебуває з візитом у Києві, попрощалися з загиблим військовослужбовцем Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі").

"Передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина", - написав Зеленський у Telegram. Попрощатися з військовим також прийшов головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони України Олексій Резніков, керівник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов та сотні українців.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у боях за Бахмут. Він був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі", захищав Україну з 2014 року та мав відзнаку Героя України.

Санна Марін і Зеленський також вшанували пам'ять захисників і захисниць України, відвідавши Стіну пам'яті Михайлівського монастиря.

++14.32++

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про чергову інформаційну атаку РФ щодо Бахмута. Як зазначила вона у соцмережах, мета такої кампанії - підняти дискусію про "неважливість" оборони міста і посіяти серед українців недовіру до військових рішень. "Технологія така: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень стосовно Бахмута, - написала Маляр. - Намагаються показати, що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки". Представниця міноборони наголосила, що насправді президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають спільні позиції щодо Бахмута. Вона також підкреслила, що наразі РФ основні зусилля зосереджує на сході України, намагаючись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічними цілями Росії у війні лишаються захоплення та знищення української держави, підкреслила Маляр.

++14.11++

Україні необхідні ще два місяці, щоб створити резерви для запланованого весняного наступу, заявив в інтерв'ю італійській газеті La Stampa радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк ."Нам потрібно збільшити постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів і ракет дальнього радіусу дії", - сказав він. Подоляк також оцінив потребу в бронетехніці для звільнення окупованих Росією територій у 400-500 одиниць. Крім того, Україна потребує винищувачів для перехоплення балістичних ракет і контролю повітряного простору, наполягає Подоляк. Він не уточнив напрямки запланованого контрнаступу. У той же час "активні наступальні дії противника триватимуть у напрямку Бахмута, Вугледара, Лиману та Соледару", спрогнозував Подоляк наступ РФ.

++13.50++

Упродовж року війни в Україні кількість українськомовних жителів зросла до майже 71 відсотка, свідчить опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова. У 2021 році показник українськомовних становив 64 відсотка. Також збільшилася частка тих, хто вважає українську мову рідною - з 77 відсотків у 2021 році до 87,7 відсотка у 2022-му. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України.

++13.26++

Гельсінкі надасть Києву 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та для підтримки співпраці у сфері розвитку. "Щоб полегшити людські страждання і зміцнити країну в розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу і 14 мільйонів євро на підтримку співробітництва в цілях розвитку", - йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії.

++13.11++

Перший громадянин Естонії загинув у війні Росії проти України, повідомило естонське видання Postimees. Колишній офіцер сил оборони Іво Юрак загинув минулого вівторка, 7 березня, внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом у Донецькій області. За даними видання, Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону з осені минулого року.

++12.54++

Президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього віцепрезидента Європейського банку реконструкції та розвитку з політики та партнерств П'єра Гайльбронна спецпосланником з питань допомоги та відновлення України. "Для мене надзвичайна честь отримати довіру Еммануеля Макрона, який призначив мене спеціальним посланником з питань допомоги та відновлення України. З огляду на цей величезний виклик я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції з відновлення України", - написав Гайльбронн у Twitter.

FT: Україна вже отримала перший Patriot

++12.40++

За даними видання The Financial Times, Україна вже отримала одну із двох обіцяних Німеччиною та США систем протиповітряної оборони Patriot, однак комплекс ще не ввели в експлуатацію. "Ймовірно, Україна отримала одну із двох систем ППО Patriot, обіцяних США та Німеччиною, але її ще не введено в експлуатацію",- зазначає видання. Також очікується, що Нідерланди поставлять Україні кілька пускових установок.

++12.15++

Президент РФ Володимир Путін не просто хоче знищити Україну, українців та українську культуру, він також прагне "зруйнувати, дестабілізувати, розділити Європейський Союз і, звичайно ж, Молдову", заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у п'ятницю, 10 березня, у Брюсселі на спільній пресконференції із міністеркою внутрішніх справ Молдови Ганною Ревенко.

"Ми не дамо Путіну перемогти, - сказала Йоханссон. - Саме тому ми боремося за підтримку України і твердо виступаємо проти Путіна, і саме тому наша співпраця (з Молдовою. - Ред.) у сфері безпеки така важлива". Вона наголосила, що Молдова відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки Європи.

Як українські школи відмовляються від російської мови To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++11.59++

66 відсотків навчальних закладів в Україні мають укриття, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. "На 1 вересня ми підійшли до показника 69 відсотків укриттів у середньому в закладах освіти. На сьогодні ми маємо показник дещо нижчий - 66 відсотків укриттів, це 18630 закладів", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в п'ятницю. Міністр наголосив, що зниження показника пов'язане з тим, що Збройні сили України деокупують території, у зв'язку з чим збільшується кількість шкіл, а відповідно - й база для розрахунку цього показника.

++11.39++

​​Енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетної атаки, при цьому у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання після російських ударів, йдеться у повідомленні пресслужби компанії "Укренерго". Згідно з повідомленням, критична інфраструктура Житомира та Харкова працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії. "Внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень", - зауважили в "Укренерго".

++11.20++

У Києві триває відновлення інфраструктури після ракетної атаки росіян 9 березня, наразі без теплопостачання залишаються 30 відсотків споживачів, електро- та водопостачання здійснюється в штатному режимі, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Польща спростила транзит української агропродукції

++11.00++

9 березня скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом через Польщу до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн, йдеться у повідомленні міністерства аграрної політики та продовольства України. Зазначається, що спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

++10.45++

Один мирний житель села Вовченка Волноваського району Донецької області загинув, ще двоє жителів Донецької області отримали поранення унаслідок обстрілів із боку російських окупантів у четвер, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 9 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Вовченці. Ще дві людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в Telegram.

++10.37++

Росія зараз не використовує повітряний простір Білорусі для здійснення атак по Україні, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що приблизно кілька місяців тому окупанти здійснювали пуски "Шахедів" з території Білорусі. Вздовж русла річки Дніпро безпілотники рухалися на Київщину, їх збивали по дорозі. За його словами, зараз РФ здійснює запуски з Рязанської області, а також зі східного та південного напрямків.

++10.25++

Проведення російськими окупантами масованої ракетної атаки території України через три тижні після попередньої може пояснюватися необхідністю очікування постачань ракет від виробників, повідомляється у звіті оборонної розвідки Великобританії. "Інтервал між хвилями ударів, імовірно, збільшується, тому що Росії зараз необхідно накопичити критичну масу нових ракет безпосередньо у промисловості, перш ніж вона зможе завдати досить потужного удару, щоб впевнено подавити українську протиповітряну оборону", - йдеться у зведенні. У британській розвідці зазначають, що РФ 9 березня завдала щонайменше 80 дальніх ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням крилатих ракет, ракет ППО з використанням їх як ракет "земля-земля", ударних безпілотників іранського виробництва, безпілотних літальних апаратів і "надзвичайно великої кількості гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування". "Це була перша велика хвиля дальніх ударів із 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших із грудня 2022 року", - ідеться у звіті.

++10.04++

Служба безпеки України повідомляє про арешт у справі про знищення "Мрії" колишнього гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова, колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка оголошено в розшук. Спецслужба стверджує, що зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. "За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225"Мрія", - наголошується в повідомленні.

++09.58++

На околицях Києва в п'ятницю можуть чутися вибухи, повідомляє Київська міська військова адміністрація. "На території Вишгородського району ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Через це в деяких районах міста може бути гучно", - зазначено в повідомленні. Жителів району закликають зберігати спокій і під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

++09.42++

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Бельгії за визнання Голодомору геноцидом українського народу. "Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.

++09.37++

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області за минулу добу загинули чотири людини й поранені ще три, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. "Російські загарбники 79 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів. Минулої доби через російські обстріли чотири людини загинули, троє жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості. Серед поранених - 13-річний підліток", - ідеться в повідомленні.

++09.24++

У Старобільську Луганської області під виглядом перевірки лічильників газу співробітники міськгазу оглядають квартири і будинки, складають списки нежитлових приміщень, щоб згодом заселяти туди росіян, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації Луганської області. "У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - йдеться в повідомленні.

++09.15++

По всій території України станом на 9:15 оголошено повітряну тривогу.

++08.59++

Австрійська компанія Swarovski, яка заморозила свою діяльність у Росії, але остаточно не розірвала ділові зв'язки з цією країною, тепер вирішила повністю закрити свій бізнес у РФ. Про це повідомив в інтерв'ю австрійському виданню Trend, яке буде опубліковано в номері за п'ятницю, генеральний директор Swarovski Алексіс Назард (Alexis Nasard). Він не назвав конкретного терміну виходу компанії з Росії, але уточнив, що ця процедура пройде "узгоджено і відповідно до всіх чинних законів, включно з економічними санкціями та іншими торговими обмеженнями". У Росії у Swarovski було відкрито 12 філій та онлайн-магазин, роботу яких було припинено незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Папа Римський про "імперії", що живлять війну в Україні

++08.43++

Папа Римський Франциск висловив переконання, що війну в Україні підживлюють "імперські інтереси не тільки Російської імперії, але й інших імперій". Понтифік давав інтерв'ю телеканалу RSI, яке вийде в ефір у неділю, й уривки з якого були опубліковані в п'ятницю італійськими щоденними газетами La Repubblica, La Stampa і Corriere della Sera.

++08.20++

Російські окупанти завдали вночі по Нікопольському району Дніпропетровської області ракетні та артилерійські удари, є пошкодження енергетичної та житлової інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами і важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств і будинків", - написав він у Telegram. Голова ОВА зазначив, що окупанти цілили по Покровській громаді, де є влучання по енергетичному об'єкту і сильні руйнування.

++07.59++

Видання Der Spiegel опублікувало опис і фотографію судна, за допомогою якого могли бути підірвані газопроводи "Північний потік" і "Північний потік - 2". За інформацією видання, це 15-метрова яхта Andromeda типу Bavaria Cruiser 50, взята в оренду на німецькому острові Рюген групою невідомих осіб.

Раніше медіакомпанії ARD і SWR, а також газета Die Zeit повідомили, що двоє осіб із цієї групи мали українські паспорти. Тим часом комітет Бундестагу з контролю за спецслужбами вимагає від уряду ФРН та Федеральної прокуратури розкрити актуальну інформацію про розслідування вибухів, заявив голова комітету Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). Політик вважає, за цією диверсією може стояти держава або "псевдодержавне утворення", оскільки "доставити дві тонни вибухівки на потрібне місце в Балтійському морі, занурити їх на глибину і провести кілька контрольованих вибухів" дуже складно. Саме з цієї причини голова парламентського комітету не виключив появу неправдивих або таких, що вводять в оману, доказів. Спеціальне засідання комітету Бундестагу, присвячене розслідуванню підривів, заплановано на 10 березня.

++07.42++

Росія готується відновити наступ на місто Вугледар у Донецькій області, але її просування стримуватимуть постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами. Про це йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Його експерти зазначають, що 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту, яка зараз перебуває під Вугледаром, готуються замінити 136-ю мотострілецькою бригадою Південного військового округу, особовий склад через соцмережі попросив командування надати більше артилерійських боєприпасів. Очевидно, у 136-й бригаді триває ротація, яка, однак, навряд чи дасть їй змогу посилити наступальний потенціал на цьому напрямку, ідеться в документі.

++07.28++

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyer) різко засудила ракетні удари, завдані Росією по цивільних об'єктах України вночі 9 березня. "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином", - написала фон дер Ляєн у Twitter. Водночас вона підкреслила, що подібні протизаконні дії лише зміцнюють спільну рішучість Брюсселя і Києва "продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху".

++07.20++

Протягом минулої доби російські війська здійснили пуск 95 ракет різного базування по території України, з яких 34 ракети знищено українськими захисниками. Також вони завдали 31 авіаційного удару, зокрема, використали 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у п'ятницю.

"Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників", - йдеться, зокрема, у повідомденні.

Також вказується, що з метою дискредитації ЗСУ російські окупанти чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області - цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки. У Рубіжному Луганської області, росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей, вказують у генштабі.

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