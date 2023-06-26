FT: Берлін відкидає план ЄС щодо передачі Україні активів РФ

За даними Financial Times, Німеччина та деякі інші країни ЄС висловлюють сумніви щодо плану Брюсселя передати частину грошей Центрального банку РФ на відбудову України, вказуючи на юридичні ризики.

Німеччина висловила заперечення проти планів Європейського Союзу щодо вилучення заморожених активів Центрального банку РФ на відбудову України, попередивши, що подібні "поспішні дії" можуть приховувати юридичні та фінансові ризики, пише Financial Times (FT) у понеділок, 26 червня, з посиланням на джерела.

Зокрема, посадовець міністерства закордонних справ Німеччини сказав, що Росії доведеться заплатити за завдані Україні збитки, і Берлін "робить усе можливе в рамках закону", щоби знайти та заморозити активи підсанкційних росіян і компаній, але ідея Європейської Комісії використати ці кошти для відновлення України спричиняє "складні фінансові та юридичні питання".

Інший німецький чиновник зазначив в розмові з виданням, що ідея передати Україні заморожені російські активи "відкриває скриньку Пандори", оскільки створює прецедент для інших вимог, зокрема, запитів Польщі щодо виплати Німеччиною репарацій за шкоду під час Другої світової війни.

Один із німецьких чиновників, з якими розмовляли журналісти, розповів, що міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) вивчив пропозиції ЄС щодо вилучення активів Центробанку РФ і дійшов висновку, що вони не можуть бути застосовані з юридичної точки зору. Офіційний представник міністерства у відповідь на запит видання відмовився від коментарів.

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Єврокомісія хоче використати заморожені кошти РФ

Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила, що найближчим часом буде офіційно висунута пропозиція щодо використання Євросоюзом заморожених російських активів для відбудови України.

За даними FT, розглядається можливість вимагати від фінансових установ, які мають заморожені російські активи, передати частину на ці цілі. Серед іншого, в ЄС обговорюють можливість передати заморожені активи трастовому фонду, який потім інвестує їх на ринку капіталу. Україна в такому разі отримає кошти з прибутку від відсотків. У довгостроковій перспективі ці гроші можуть бути зараховані в рахунок "репарацій", передбачених можливим "мирним договором". Остаточного рішення щодо цього питання в Брюсселі немає.

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За інформацією видання, 21 червня на зустрічі з Єврокомісією дипломати з кількох країн ЄС закликали до обачних дій. Вони заявили про необхідність відповісти на важливі питання, перш ніж робити офіційну пропозицію про передачу Україні частини російських активів. "Складність завдання полягає в тому, щоби спробувати ухвалити юридично обґрунтоване та виправдане рішення. Це складніше, ніж будь-хто думав спочатку", - зазначив один із учасників обговорень.

Імплементуючи санкції щодо РФ за війну проти України, ЄС заморозив активи Центробанку РФ на сотні мільярдів євро. Від ідеї повної конфіскації активів Євросоюз уже відмовився і шукає можливість направити Україні доходи від заморожених коштів. "У країнах-членах ЄС існує дуже чіткий і широкий консенсус щодо того, що нові гроші, отримані завдяки цим замороженим активам, мають і можуть бути використані. Але є і чітке розуміння того, що ми не можемо просто взяти ці гроші, ґрунтуючись на будь-якому політичному рішенні", - заявив виданню неназваний європейський дипломат.

Очікується, що це питання обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі 26 червня.

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