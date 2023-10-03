FT: Єврокомісія розморозить мільярди євро для Угорщини

Financial Times повідомляє, що у ЄС планують розблокувати для Угорщини кошти в обмін на схвалення збільшення бюджету блоку, зокрема й на допомогу Україні.

Європейська Комісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з дотриманням принципу верховенство права у країні, повідомляє Financial Times (FT) у вівторок, 3 жовтня. Цей крок може забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету ЄС та надання значної фінансової допомоги Україні, наголошують у виданні.

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Розблокування коштів, які були заморожені з грудня минулого року, у виданні називають перемогою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він погрожував не погоджуватися на будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає доступ до них. Єврокомісія має намір розморозити близько 13 мільярдів євро фінансування до кінця листопада, повідомили FT три неназвані чиновники. Двоє з них сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування (Cohesion fund), виділених Угорщині, після того, як вирішив, що вона не дотримується принципів дотримання прав людини і верховенства права. Фонди згуртування покликані допомогти менш розвиненим членам блоку, що складається з 27 країн, подолати інвестиційний розрив і поліпшити їхню інфраструктуру. У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило б Єврокомісії розблокувати 13 мільярдів євро - більше половини замороженого фінансування, зазначає FT.

Збільшення спільного бюджету ЄС

Прогрес у питанні відновлення доступу Угорщини до фондів відбувається в той час, коли Брюссель намагається заручитися одностайною підтримкою країнами-членами збільшеного бюджету блоку до кінця року, зокрема, щоб забезпечити безперервну фінансову допомогу Києву.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття витрат, які зросли. Частина з яких піде на програму фінансової підтримки Києва у розмірі 50 мільярдів євро, щоб допомогти покрити його витрати протягом наступних чотирьох років.

Кілька столиць, у тому числі Берлін, виступили проти запропонованого збільшення. Поповнення бюджету потребує підтримки всіх 27 країн-членів ЄС, які повинні будуть зробити додаткові внески зі своїх національних бюджетів.