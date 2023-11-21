FT: Чехія прагне обмежити пересування дипломатів РФ у ЄС

У рамках 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії Чехія розробляє заходи, що обмежать можливості російських дипломатів виїжджати за межі тієї країни, де вони відбувають дипломатичну службу. Про це повідомляє ділове видання Financial Times у вівторок, 21 листопада.

2022 року Прага вислала понад 70 громадян Росії у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України, а також ймовірною причетністю російських спецслужб до вибухів на складі боєприпасів у Врбетиці 2014 року, нагадує видання.

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Тепер же Чехія прагне, щоб дипломати з Росії отримували візи та дозволи на перебування тільки тих держав, де вони служать, але не для всієї Шенгенської зони. Крім того, Прага наполягає, щоб російським дипломатам видавали документи лише на підставі біометричних паспортів, які складніше підробити, з'ясували у FT.

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"На території Чехії присутні агенти ГРУ та інших спецслужб. У Шенгенській зоні дуже складно проконтролювати це", - наводить газета слова неназваного джерела у чеських дипломатичних колах. Як приклад можливої лазівки в Празі наводять ситуацію, коли російські дипломати, які отримали австрійську шенгенську візу для роботи в представництві ООН у Відні, вирушають нею до Чехії чи інших держав Шенгенської зони.

12-й пакет санкцій ЄС щодо Росії

15 листопада глава європейської дипломатії Жозеп Боррель спільно з Єврокомісією передали до Ради Євросоюзу проєкт нового пакета санкцій щодо Росії, ухвалених у відповідь на її повномасштабну агресивну війну проти України.

Повідомляється, що ЄК пропонує доповнити наявні списки санкцій 120 новими іменами фізосіб та назвами компаній, які відіграли роль "у підриві суверенітету та територіальної цілісності України". Як зазначається в пресрелізі Європейської служби зовнішніх зв'язків, ідеться зокрема про представників військового, оборонного та IT-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

За даними британського видання The Guardian, у центрі пропозицій щодо санкцій - заходи, спрямовані на перекриття доступу Росії до комерційних доходів. Зокрема, йдеться про повну заборону на продаж на території Євросоюзу російських алмазів та ювелірних виробів із коштовним камінням із сибірських родовищ. На думку ЄС, це може скоротити доходи РФ на 4,5 мільярда євро на рік.

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Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на отримані ним документи ЄК, що Євросоюз у рамках 12-го пакета санкцій хоче заборонити експорт до РФ верстатів та комплектуючих, які Росія використовує для виробництва зброї, що застосовується в Україні. Крім того, ЄС пропонує заборонити ввозити до Росії хімікати, літієві батареї, термостати,та двигуни для безпілотників.

Очікується, що 12 пакет санкцій ЄС щодо Росії може бути схвалений до кінця поточного року.