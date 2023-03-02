  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Росіяни на військових навчаннях поблизу українського кордону (архівне фото)
Фото: Belgorod Region Governor Press Office/ITAR-TASS/IMAGO
КонфліктиУкраїна

ФСБ РФ заявляє про бої та диверсантів у Брянській області

Ольга Журавльова
25 хв. тому

У Росії заявили про нібито проникнення українських ДРГ у два села Брянської області, що межує з Чернігівщиною. У ЗСУ раніше попереджували про провокації з боку РФ.

https://p.dw.com/p/4O9Tp

Російські державні інформагенції у четвер, 2 березня, повідомили про сутички і постріли у двох селах Брянської області РФ - Любечане і Сушани, що на кордоні з Чернігівською областю України. За даними ТАСС, "група українських диверсантів проникла у два села, в одному з них взявши в заручники місцевих жителів". РосЗМІ повідомляють також про загиблих і поранених.

Інформацію про сутички в прикордонних з Україною регіонах РФ прокоментувала Федеральна служба безпеки РФ. Там заявляють, що українські військові порушили російський кордон. У Климовському районі Брянської області силовики ФСБ та міноборони РФ "проводять заходи зі знищення озброєних українських націоналістів", цитує заяву ФСБ "Інтерфакс".

Українська сторона на момент публікації новини не реагувала цю інформацію.

Раніше в ЗСУ попереджували, що росіяни можуть готувати провокацію у прикордонних регіонах. 23 лютого у районі кордону РФ із Чернігівською областю був зафіксований рух колон військової техніки без знаків розпізнавання та військових, одягнених у піксель, схожий на форму Збройних сил України. "Скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йшлося у повідомленні ОК "Північ".

Як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Росіяни на військових навчаннях поблизу українського кордону (архівне фото)

ФСБ РФ заявляє про бої та диверсантів у Брянській області

Конфлікти25 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На вулицях Бахмута, 27 лютого 2023

Експерт: Україні потрібно берегти сили для контрнаступу

Експерт: Україні потрібно берегти сили для контрнаступу

Конфлікти15 год. тому
АЕС Темелін у Чехії

Чехія прагне незалежності від атомного палива з Росії

Чехія прагне незалежності від атомного палива з Росії

Економіка3 год. тому
У США, Канаді та ЄС чиновникам заборонили TikTok на службових смартфонах

Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах

Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах

Політика20 год. тому
external

Відключень світла в Україні більше не буде?

Відключень світла в Україні більше не буде?

Економіка22 год. тому08:57 хв.
Соціальні крамниці під маркою "МеріШор" у Молдові

"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"

"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"

Політика23 год. тому
Канцлер Олаф Шольц виступив у Бундестазі з промовою про зміну епох 27 лютого 2022 року

Рік війни в Україні та "зміна епох" канцлера: що змінилося?

Рік війни в Україні та "зміна епох" канцлера: що змінилося?

Політика23 год. тому
На головну сторінку