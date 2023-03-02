ФСБ РФ заявляє про бої та диверсантів у Брянській області

У Росії заявили про нібито проникнення українських ДРГ у два села Брянської області, що межує з Чернігівщиною. У ЗСУ раніше попереджували про провокації з боку РФ.

Російські державні інформагенції у четвер, 2 березня, повідомили про сутички і постріли у двох селах Брянської області РФ - Любечане і Сушани, що на кордоні з Чернігівською областю України. За даними ТАСС, "група українських диверсантів проникла у два села, в одному з них взявши в заручники місцевих жителів". РосЗМІ повідомляють також про загиблих і поранених.

Інформацію про сутички в прикордонних з Україною регіонах РФ прокоментувала Федеральна служба безпеки РФ. Там заявляють, що українські військові порушили російський кордон. У Климовському районі Брянської області силовики ФСБ та міноборони РФ "проводять заходи зі знищення озброєних українських націоналістів", цитує заяву ФСБ "Інтерфакс".

Українська сторона на момент публікації новини не реагувала цю інформацію.

Раніше в ЗСУ попереджували, що росіяни можуть готувати провокацію у прикордонних регіонах. 23 лютого у районі кордону РФ із Чернігівською областю був зафіксований рух колон військової техніки без знаків розпізнавання та військових, одягнених у піксель, схожий на форму Збройних сил України. "Скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йшлося у повідомленні ОК "Північ".

Як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video