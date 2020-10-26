 Frontex: Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС суттєво зменшилася | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2019

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Новини

Frontex: Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС суттєво зменшилася

У порівнянні з минулим роком кількість незаконних в'їздів до Євросоюзу цього року скоротиться на 10 відсотків, заявив очільник Frontex Фабріс Леггері. Порівняно з 2015 роком ця цифра зменшиться майже в десять разів.

Співробітники Frontex під час прибуття мігрантів на грецький острів Лесбос, вересень 2019 року

Співробітники Frontex під час прибуття мігрантів на грецький острів Лесбос, вересень 2019 року

У 2019 році кількість незаконних перетинів зовнішніх кордонів Євросоюзу порівняно з минулим роком скоротиться приблизно на десять відсотків. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив директор Агентства із охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex Фабріс Леггері. Інтерв'ю опубліковане в середу, 25 грудня, на сайті видання. За даними Frontex, на кінець листопада було зафіксовано понад 124 тисячі незаконних перетинів кордонів, у 2018-му ця цифра за підсумками всього року становила близько 150 тисяч. Показник цього року майже в десять разів менший, ніж у 2015 році, коли було зареєстровано рекордні 1,2 мільйона незаконних перетинів кордонів ЄС.

"Цифри наразі нижчі, однак міграційний тиск на Європу залишається величезним. Окрім того, роботи нам додавала велика кількість мігрантів, які приїхали до ЄС за останні роки", - сказав Леггері, цитує агентство новин dpa.

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Відносно багато мігрантів пересуваються всередині Шенгенської зони, додав очільник Frontex. Вони подають запити на отримання притулку в декількох країнах, що суперечить правилам ЄС. Окрім того, не всіх мігрантів реєструють одразу після прибуття до Євросоюзу. "Багато хто користується шансом та переїжджає далі у бажану країну", - зазначив Леггері. При цьому Дублінські угоди визначають, що за шукача притулку відповідальна та країна-член ЄС, на території якої мігрант вперше опинився в Євросоюзі.

Нагадаємо, засноване у 2004 році агентство Frontex зі штаб-квартирою у Варшаві аналізує міграційні потоки і надає технічну та експертну підтримку в охороні кордону країнам, уздовж яких проходять зовнішні кордони ЄС, зокрема Італії та Греції. На даний момент триває формування постійного резерву Frontex, його чисельність до 2027 року має становити 10 тисяч осіб. Тим часом наплив нелегальних мігрантів до Євросоюзу останніми роками зменшується. За даними Frontex, у 2018 році було зафіксовано 150114 незаконних перетинів кордонів ЄС, що на 27 відсотків менше, ніж 2017 року.

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