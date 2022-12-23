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Протести в Ірані почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі"
Протести в Ірані почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі" Фото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолітикаНімеччина

ФРН зупиняє підтримку бізнесу в Ірані на тлі протестів

Степан Смишляєв
8 хв. тому

Також призупинені інші "економічні формати" співпраці з Іраном, заявили в міністерстві економіки Німеччини.

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Уряд Німеччини заявив, що призупиняє дію гарантій експортних кредитів та інвестицій для бізнесу в Ірані через жорстке придушення Тегераном протестів в країні, повідомляє AP. 

Гарантії експортних кредитів захищають німецькі компанії від збитків, коли експорт не оплачується. Інвестиційні гарантії надаються для захисту прямих інвестицій німецьких компаній від політичного ризику в країнах, де вони здійснюються.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що також призупинило інші "економічні формати", включно з  діалогом з енергетичних питань, з огляду на "дуже серйозну ситуацію в Ірані".

Скасування послаблень

Як уточнили в мінекономіки, використання цих інструментів підтримки бізнесу для проєктів в Ірані було призупинено протягом десятиріч. В 2016 році, після досягнення ядерної угоди між Іраном і низкою світових держав, включаючи Німеччину, підтримку бізнесу відновили.

В цей період гарантії були надані або продовжені для кількох проєктів, але з 2019 року нових гарантій підтримки бізнесу не надавали. Тепер їхню дію "повністю призупинили", винятки можуть бути зроблені лише за наявності вагомих гуманітарних причин.

Товарообіг між Німеччиною і Іраном в 2021 році склав 1,76 мільярда євро та 1,49 мільярда євро за перші дев’ять місяців 2022 року, додали в міністерстві.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за те, що вона нібито носила хіджаб "неправильно". Дівчину доставили до поліції, а звідти за кілька годин відвезли до лікарні у стані коми, де вона за кілька днів померла. Правоохоронців звинуватили в побитті Аміні.

Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979 року - вони охопили 160 міст у всіх провінціях країни. Правозахисники вважають, що щонайменше 470 демонстрантів в Ірані було вбито і понад 18 тисяч затримано. Повідомляли також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом судові органи Ірану засудили до смертної кари у зв'язку з протестами понад два десятки людей, кількох з них вже стратили.

Через жорстокі придушення протестів, порушення прав людини, а також постачання Іраном дронів Росії для війни проти України, Європейський Союз запровадив додаткові обмежувальні заходи проти Ірану.

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