ФРН збільшує експорт зброї. Скільки надійшло Україні?

Німеччина дозволяє постачання німецької військової продукції до суворо обмеженого кола країн. Серед них - Угорщина, США та Кіпр, а також Південна Корея та Індія. А як щодо України?

Німеччина значно збільшила в першій половині 2023 року експорт зброї, при цьому майже 90 відсотків обсягів призначалися для партнерів у ЄС, союзників у НАТО, включаючи США, та для близьких до Альянсу країн, до яких зарахована й Україна. Вона стала головним одержувачем озброєнь "Made in Germany". В Азії основними клієнтами були Південна Корея та Індія.

Третина поставок зброї призначена для України

Згідно з опублікованими 4 липня попередніми даними міністерства економіки та захисту клімату ФРН (BMWK), воно видало за перші шість місяців нинішнього року дозволи на експорт з Німеччини зброї та продукції військового призначення на суму 5,22 млрд євро. Зафіксовано зростання на понад чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли цей показник становив 4,16 млрд євро.

Перед візитом Володимира Зеленського до ФРН 14 травня 2023 року кабінет Олафа Шольца оголосив про подвоєння військової допомоги Україні Фото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Майже третина всіх схвалених у першій половині року постачань призначалася для України. Вони досягли 1,65 млрд євро. Другим особливо великим отримувачем німецьких озброєнь стала Угорщина, член ЄС та НАТО. Вона отримала оборонну продукцію на 1,03 млрд євро. У 1-му кварталі Угорщина ще лідирувала, тож основний приріст схвалених поставок для України припав на період із квітня по червень.

Третє місце, але з великим відривом, посіли США (277 млн євро). Маючи високорозвинену військову промисловість, вони, все ж, певні види зброї воліють закуповувати в Німеччині. Не набагато менше (269 млн євро) отримала Республіка Кіпр - член ЄС, але не НАТО. До першої п'ятірки отримувачів німецької зброї увійшла також Франція (230 млн євро). Майже стільки придбала і Великобританія.

"Актуальні дані про видані дозволи свідчать про підтримку, яку Німеччина продовжує надавати Україні в її самообороні проти протиправної російської військової агресії", - підкреслив, коментуючи представлені дані, статс-секретар (заступник міністра) BMWK Свен Гігольд (Sven Giegold).

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Основні покупці - союзники з ЄС та НАТО

За його словами, ці дозволи відображають як тісні зв'язки ФРН зі союзниками з ЄС і НАТО і з близькими партнерами, так і особливо суворий підхід до постачання до третіх країн: "Поряд із нашими інтересами у сфері безпеки центральним пунктом у політиці федерального уряду в галузі експорту озброєнь є питання дотримання прав людини у країнах-одержувачах".

Іншими словами, у сьогоднішній Німеччині практично неможливо отримати дозволи на постачання зброї диктаторським, авторитарним, недемократичним режимам, які могли б використовувати її проти власного населення - або для агресивних дій проти інших держав.

Тому в минулі шість місяців, як і рік тому, майже 90 відсотків схвалених міністерством економіки ФРН експортних поставок німецької зброї (4,74 млрд. з 5,22 млрд. євро) призначалися для порівняно вузького кола країн. Це члени ЄС, члени НАТО та прирівняні до них держави (Японія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія), а також Україна та Південна Корея.

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У першій десятці - Південна Корея та Індія

При цьому в повідомленні особливо наголошується, що стрілецька зброя (недемократичні країни саме її нерідко використовують проти власного населення) навіть на 96 відсотків призначалася для вузького кола демократичних держав. Одержувачами інших постачань стрілецької зброї, зазначає BMWK, були місія ООН в Іраку, Косово та Південна Корея.

На зустрічі канцлера ФРН Шольца та прем'єра Індії Моді у Нью-Делі обговорювалася і військова співпраця, 25 лютого 2023 Фото: REUTERS

Ця азіатська країна, як випливає із повідомлення міністерства економіки ФРН, при видачі дозволів на постачання озброєнь фактично має аналогічний статус, що й Україна. У минулі шість місяців Берлін схвалив експорт до цієї країни, якій регулярно погрожує сусідня Північна Корея, озброєнь на 203 млн євро.

Впадає в око, що єдиною "третьою країною", яка не входить до суворо окресленого кола, але все ж таки потрапила до першої десятки одержувачів німецької зброї, стала Індія. Нагадаємо, що це традиційно один із найбільших у світі покупців російської зброї. У першій половині 2023 року Індія закупила у Німеччині озброєнь майже на 109 млн євро. Таким чином вона обійшла членів ЄС та НАТО Польщу (92 млн євро) та Фінляндію (84 млн євро).