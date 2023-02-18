ФРН заморозила понад 5,3 мільярда євро російських активів
Жан Рофе | Максим Сидоржевський
28 хв. тому
Штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб і компаній, внесених до санкційних списків ЄС, а й Центробанку РФ, повідомило міністерство фінансів ФРН.
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Загальна сума російських активів, заморожених у Німеччині з початку війни РФ проти України, становить приблизно 5,32 мільярда євро. Про це в суботу, 18 лютого, повідомив німецький тижневик Welt am Sonntag із посиланням на міністерство фінансів ФРН.
Відомство уточнило, що штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб і компаній, внесених до санкційних списків Євросоюзу, а й Центробанку РФ. Питання тижневика про суму заморожених грошей, що належать російським олігархам, міністерство залишило без відповіді.
Центральне управління з виконання санкцій
За даними німецького міністерства фінансів, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), як і раніше, перебуває в процесі створення. Наразі там працюють 36 співробітників, але "безперервно" триває подальше збільшення штату. Для "пріоритетних галузей, таких як ідентифікація активів", створюються відповідні структури.
Згідно з другою частиною закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленою в грудні минулого року, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак цього поки що не відбувається.