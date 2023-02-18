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Поліція ФРН біля будинку російського мільярдера Алішера Усманова, фото з архіву
Поліція ФРН біля будинку російського мільярдера Алішера Усманова, фото з архівуФото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

ФРН заморозила понад 5,3 мільярда євро російських активів

Жан Рофе | Максим Сидоржевський
28 хв. тому

Штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб і компаній, внесених до санкційних списків ЄС, а й Центробанку РФ, повідомило міністерство фінансів ФРН.

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Загальна сума російських активів, заморожених у Німеччині з початку війни РФ проти України, становить приблизно 5,32 мільярда євро. Про це в суботу, 18 лютого, повідомив німецький тижневик Welt am Sonntag із посиланням на міністерство фінансів ФРН.

Відомство уточнило, що штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб і компаній, внесених до санкційних списків Євросоюзу, а й Центробанку РФ. Питання тижневика про суму заморожених грошей, що належать російським олігархам, міністерство залишило без відповіді.

Центральне управління з виконання санкцій

За даними німецького міністерства фінансів, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), як і раніше, перебуває в процесі створення. Наразі там працюють 36 співробітників, але "безперервно" триває подальше збільшення штату. Для "пріоритетних галузей, таких як ідентифікація активів", створюються відповідні структури.

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Згідно з другою частиною закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленою в грудні минулого року, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак цього поки що не відбувається.

15 лютого посли Європейського Союзу схвалили створення спеціальної робочої групи, яка опікуватиметься питаннями використання заморожених і заблокованих російських активів для підтримки відбудови України.

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