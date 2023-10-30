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ФРН: Ізраїль має захистити палестинців на Західному березі

Валерій Сааков | Жан Рофе
30 жовтня 2023 р.

Німеччина засуджує "напади та насильство поселенців проти палестинських громад" на Західному березі річки Йордан, заявив речник МЗС ФРН.

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Зіткнення палестинців із ізраїльськими поселенцями на Західному березі річки Йордан
Зіткнення палестинців із ізраїльськими поселенцями на Західному березі річки Йордан (фото з архіву)Фото: Mamoun Wazwaz/APA Images/ZUMAPRESS/picture alliance

Уряд Німеччини закликав Ізраїль захистити палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан від нападів екстремістськи налаштованих єврейських поселенців. "Ізраїль як держава, що окупує, на Західному березі несе відповідальність за забезпечення безпеки й недоторканності палестинського населення", - заявив речник МЗС ФРН Себастьян Фішер (Sebastian Fischer) на пресконференції в Берліні в понеділок, 30 жовтня.

Фішер наголосив, що Німеччина засуджує "напади та насильство поселенців проти палестинських громад у цьому районі, що призвели до загибелі багатьох мирних жителів". "Ми закликаємо Ізраїль захистити палестинців від дій екстремістськи налаштованих поселенців та притягнути винних до відповідальності", - сказав він.

Насильство щодо палестинців на Західному березі річки Йордан посилилося після масштабного нападу радикального ісламістського руху ХАМАС, що визнаний терористичною організацією в ЄС, Німеччині, США та низці інших держав, на Ізраїль 7 жовтня.

Міністерство охорони здоров'я в Рамаллі стверджує, що з початку ескалації понад 100 палестинців було вбито на Західному березі як під час операцій ізраїльської армії, так і внаслідок нападів єврейських поселенців.