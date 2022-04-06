 ФРН відправила в Україну великі обсяги зброї - міністерка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

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Новини

ФРН відправила в Україну великі обсяги зброї - міністерка

43-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 7 квітня.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 6 квітня. 

DW стежила за подіями першої половини середи, 6 квітня (час київський).

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Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань, заявила міністерка оборони ФРН. "З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - цитує промову міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт  (Christine Lambrecht) у Бундестазі посольство ФРН в Україні.


 

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