ФРН відправила в Україну великі обсяги зброї - міністерка

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DW стежила за подіями першої половини середи, 6 квітня (час київський).

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Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань, заявила міністерка оборони ФРН. "З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - цитує промову міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт (Christine Lambrecht) у Бундестазі посольство ФРН в Україні.





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