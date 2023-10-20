ФРН виділить 50 млн євро на гумдопомогу в Секторі Гази

У зв'язку з катастрофічною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази Німеччина надасть надзвичайну допомогу на суму 50 мільйонів євро. Про це заявила в четвер, 19 жовтня, очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час спільного виступу зі своїм йорданським колегою Айманом Сафаді в Аммані. Ці гроші спрямують на підтримку таких організацій, як Всесвітня продовольча програма ООН, ЮНІСЕФ і Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA).

За словами Бербок, Німеччина концентрується на тому, щоб забезпечити людей продовольством і поліпшити їм доступ до сфери охорони здоров'я. "Ми готуємося до того, щоб мати можливість відправити медичні бригади в Газу, а також створити можливість для лікування тяжкопоранених дітей", - додала міністерка закордонних справ ФРН. Водночас Бербок наголосила, що влада Йорданії виділила 4,7 мільйона євро на допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, і закликала інші країни Перської затоки наслідувати приклад королівства.

У Німеччині сперечаються про майбутнє фінансової допомоги палестинцям

У зв'язку з нападом на Ізраїль бойовиків угруповання ХАМАС , визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США, в Німеччині розгорнулися дебати про німецьке фінансування палестинських територій. За даними федерального міністерства з питань економічного співробітництва та розвитку, Берлін є одним із найбільших у світі донорів для Палестинських територій. Лише пряма допомога країни становить 50 мільйонів євро на рік. Крім цього, ФРН фінансує на цих територіях різноманітні проєкти ООН та неурядових організацій.

Тепер деякі німецькі політики закликали повністю припинити грошову допомогу, оскільки грошима з ФРН "не повинен фінансуватися тероризм і антисемітизм".

Схожі дискусії виникли і на рівні Євросоюзу. Водночас через погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази Єврокомісія вирішила збільшити поточну допомогу з 25 до 75 мільйона євро. Однак у Брюсселі пообіцяли переглянути фінасування інших проєктів. Також у Єврокомісії висловили підтримку Ізраїлю в його праві на самооборону після атаки бойовиківХАМАСу.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили масштабний напад на Ізраїль. За попередніми даними, в Ізраїлі загинули понад 1400 людей. Терористи також захопили більше 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Відтоді Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу. Ізраїльська армія також готується до масштабної наземної операції в Секторі Гази з метою ліквідації цього терористичного угруповання.

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