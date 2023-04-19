ФРН виділяє Україні ще 111 мільйонів євро на відбудову

Виділені Німеччиною кошти підуть, зокрема, на житло для внутрішньо переміщених людей, а також на ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

Німеччина виділяє додаткові 111 мільйонів євро на відновлення України. Таке рішення з українською стороною погодив державний секретар у міністерстві економічного співробітництва та розвитку ФРН Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) під час візиту в Київ, повідомляється у середу, 19 квітня, на сайті Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Виділені кошти інвестують, зокрема, у житло для внутрішньо переміщених осіб, а також у підтримку українських муніципалітетів - наприклад, для ремонту та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень, йдеться у повідомленні.

"Відбудова України буде величезним завданням для країни, її народу та для нас як міжнародної спільноти. І вона вже починається, хоча війні, на жаль, кінця ще не видно, - зазначив Фласбарт. - Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливими. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо солідарно бути на його боці".

Допомога Україні - "інвестиція в майбутнє Європи"

Фласбарт назвав виділену допомогу також і "інвестицією в майбутнє Європи", оскільки "сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загального європейського процвітання".

Більше половини з обіцяних 111 мільйонів євро ФРН інвестує в українські проєкти співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) для відновлення громадської інфраструктури на рівні об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

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ФРН виділила вже близько 3,6 мільярда євро гуманітарної допомоги

Фласбарт відвідує Україну з 18 по 19 квітня як уповноважений уряду Німеччини з координації зусиль щодо міжнародної реконструкції. У перший день свого візиту він відвідав проєкт з реконструкції житла в Ірпені, який реалізується Кредитною установою для відбудови (KfW) (державний банк уряду ФРН) та МОМ за кошти міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини вже виділило на підтримку України близько 787 мільйонів євро.

Загальна цивільна підтримка України з боку уряду Німеччини від початку війни (без урахування витрат на підтримку біженців з України в Німеччині) становить близько 3,6 мільярда євро, йдеться на сайті німецького міністерства.

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