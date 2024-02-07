ФРН створює план оборони країни на тлі війни РФ з Україною

Німеччина готує плани щодо посилення своєї обороноздатності, наприклад, на випадок агресії Росії проти НАТО. DW розповідає про останні зміни в концепції оборони ФРН.

"Амбіційно короткі терміни" або "повільно, але ґрунтовно": різні оцінки дають оглядачі тому, що розробка оперативного плану з оборони Німеччини(скорочено OPLAN або OPLAN DEU) має тривати не більше року. Підготовка цього стратегічного документа на кілька сотень сторінок на випадок загроз безпеці країни стартувала ще в березні 2023 року, а до 31 березня 2024 року Бундесвер має представити підсумковий варіант концепції.

Починаючи із середини січня, дедалі більше подробиць таємного плану, що викликав різку реакцію в Кремлі, з'являються в пресі, даючи в підсумку доволі чітке уявлення про те, до чого і як готуватиметься Берлін, щоб протистояти зовнішнім загрозам.

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Перший безпековий план за понад тридцять років

Усі оглядачі зазначають, що OPLAN - історично рубіжний документ (так само, як і вперше ухвалена в червні 2023 року національна безпекова стратегія ФРН) уже тому, що це взагалі перший великий план із гарантування безпеки ФРН від нападів за останні тридцять років, тобто, з часів "Холодної війни". Тоді Західна Німеччина була східним флангом НАТО і мала у своєму розпорядженні півмільйона військовослужбовців, два мільйони резервістів і 4500 танків. Але нині нерідко лунають висловлювання про те, що нинішній Бундесвер - лише бліда тінь колишньої могутності.

Щоправда, тепер ФРН - це глибокий тил Північноатлантичного альянсу, і така велика армія, як раніше, Берліну, ймовірно, не знадобиться. Генерал-лейтенант, начальник штабу територіальної оборони Бундесверу Андре Бодеман (André Bodemann) не очікує танкових боїв на півночі Німеччини та сподівається, що тут не буде жодних висадок російських десантників.

Андре Бодеманн Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

"Але наша критична інфраструктура - порти, мости, енергетичні підприємства, вони, природно, перебувають під загрозою диверсій, можливо, зокрема з боку спецпризначенців, які проникли сюди", - цитує газета Süddeutsche Zeitung Бодемана - . І саме йому влада Німеччини доручила керувати складанням плану OPLAN DEU.

Місце в тилу визначає й основне завдання Бундесверу у разі нападу на одну з країн-членів НАТО: бути логістичним хабом, тобто налагодити захищені маршрути постачання військ Альянсу через транспортні шляхи ФРН, в той час як значна частина самого Бундесверу в разі виникнення напруженості муситиме переміститися в зону конфлікту.

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"Ще не війна, але вже давно не мир"

OPLAN, пояснює генерал Бодеман, необхідний Німеччині вже сьогодні, і не в ролі теоретичного уявного експерименту, бо загрози, за словами генерала, вже не за горизонтом. "Ми не в стані війни, але ми вже давно не в стані миру", - констатував Бодеман 25 січня на зустрічі, на якій представники Бундесверу, поліції, політики регіонального і федерального рівня обговорювали проміжну підготовку плану.

Гібридні атаки, такі як порушення роботи дата-центрів, лікарень і відомчих установ, а також управління залізницями, за його словами, стали повсякденністю. Так само як і агресивні спроби шпигунства за елементами критичної інфраструктури Німеччини.

Загалом у плані Бундесверу виокремлено чотири головні типи загроз для національної безпеки ФРН: дезінформація, за допомогою якої противник спробує вплинути на рішення влади, громадську думку і ЗМІ; кібератаки на енергетичні, телекомунікаційні та інші критично важливі компанії; шпигунство і диверсії.

На думку Бодемана, диверсії можуть здійснювати як регулярні частини спецпризначенців іншої країни, так і "нерегулярні підрозділи, які спробують вивести щось із ладу, щоб у такий спосіб ускладнити або запобігти розгортанню військ". Утім, і військові удари, наприклад, із застосуванням балістичних ракет, долучені до переліку можливих загроз, і Берлін працює над зміцненням захисту від подібних атак, запевнив генерал Бодеман.

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Що має бути зроблено, або Допомога добровольців

У пресу потрапили деякі конкретні подробиці майбутнього плану із гарантування безпеки ФРН. Зокрема, бульварна газета Bild розповіла, що Бундесвер повинен буде отримати підтримку з боку приватних компаній, наприклад, у забезпеченні паливом для військової техніки. Як припускають, німецька влада укладе спеціальні договори на такий випадок.

Найвідоміший акт диверсії за останній час: підрив газопроводу "Північний потік", 29 вересня 2022 року Фото: Handout/Airbus DS 2022/AFP

Наступний захід - масовий набір добровольців у територіальну оборону для охорони інфраструктурних підприємств від актів саботажу. Називається навіть загальна кількість: до шести полків тероборони. Зараз у всій Німеччині є лише 579 захисних бункерів, написала Bild, і план передбачає, що жителів Німеччини закличуть самостійно будувати для себе прихисток.

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ФРН переходить до концепції "загальної оборони"

Андре Бодеман публічно говорить про те, чого незалежні фахівці з безпеки у ФРН вимагають давно: про необхідність змістити фокус уваги на створення загальної оборони країни, в якій бере участь усе суспільство - за зразком таких країн, як Швеція або Фінляндія.

"Ми зможемо виконати наші завдання тільки за підтримки федеральних земель, відомств і бізнесу", - це слова самого генерал-лейтенанта. Бундесвер, додав він, внесе в оперативний план з оборони Німеччини тільки "військову складову".

Законодавство ФРН з історичних причин, а саме, період правління нацистів, упродовж десятиліть не надає Бундесверу повноважень діяти всередині країни, окрім двох винятків - природних катастроф і великих надзвичайних ситуацій. Не дивно, що штаб територіальної оборони в Німеччині було створено лише 2022 року - після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак створення штабу, а також розширення діяльності Бундесверу всередині країни - це, судячи з усього, юридично поки що не оформлена зміна одного з базових принципів функціонування німецької армії, яку розробники нового документа пояснюють тим, що сьогодні зовнішні загрози переплітаються з внутрішніми.

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Розрахунок на залякування

Перші описи плану оборони OPLAN DEU з'явилися на сайті Бундесверу ще в листопаді 2023 року і не привернули особливої суспільної уваги. Зовсім інша справа - публікації деяких його подробиць, що викликали значно більший резонанс, особливо на тлі іншого нещодавнього витоку, оприлюдненого тією самою газетою Bild: секретного документа міноборони, в якому описувався можливий сценарій нападу Росії на територію НАТО.

Готовий план оборони ФРН після представлення наприкінці березня 2024 року має постійно оновлюватися залежно від розвитку ситуації. Головна мета OPLAN, уточнив Андре Бодеман, - створити досить переконливе залякування для потенційного противника. "Ми робимо щось, щоб насамперед не виникли ні конфлікт, ні війна", - підсумував очільник штабу територіальної оборони Бундесверу в інтерв'ю суспільно-правовій медіакомпанії MDR.