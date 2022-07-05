 ФРН планує провести конференцію щодо реформ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

ФРН планує провести конференцію щодо реформ в Україні

Відновлення вільної та демократичної України об'єднує світову спільноту, заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце.

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце

Німеччина у 2024 році планує організувати конференцію, присвячену питанням реформ в Україні. Про це у вівторок, 5 липня, заявила федеральна міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) після закінчення дводенної Конференції з відновлення України у Швейцарії.

"Кожен новий день жахливої війни, яку Росія і надалі веде проти України, - це вже забагато", - цитує Шульце агенція AFP. За її словами, світову спільноту об'єднує мета "відновлення вільної та демократичної України", тому найближчі роки будуть присвячені "відбудові, відновленню та реформам" в Україні.

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Шульце: Відбудова України триватиме десятиліття

Ще 3 липня Шульце назвала головні напрямки повоєнної відбудови України. За її словами, метою такої орієнтованої на реформи відбудови має стати створення сучасної системи держуправління, ефективна боротьба з корупцією, стала інфраструктура та енергетична безпека. "Відбудова України буде величезним завданням, що триватиме десятиліття і коштуватиме кількасот мільярдів євро", - сказала Шульце перед початком дводенної Конференції з відновлення України в коментарі інформагенції dpa.

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Для виконання цього масштабного завдання, за її словами, потрібні, зокрема, "захищена від кризи економіка, активне громадянське суспільство, сильний голос дівчат і жінок, вільні ЗМІ та всі рівні управління аж до муніципалітетів".

Нагадаємо, Великобританія оголосила про плани провести Конференцію з відновлення України у 2023 році. За словами глави британського МЗС Ліз Трасс, відновлення України після агресивної війни Росії стане "символом переваги демократії над автократією".

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