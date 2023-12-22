ФРН передала Україні три "Гепарди" і снаряди до "Леопардів"

До нового пакета допомоги Україні від ФРН увійшли, зокрема, три Gepard, боєприпаси до танків Leopard, снаряди, броньовані машини, розвідувальні дроні та медичні матеріали.

Уряд Німеччини у п'ятницю, 22 грудня, оновив список озброєння, наданого Україні для протистояння російському вповномасштабному вторгненню.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сторінці сайту німецького уряду , присвяченій військовій допомозі Україні, до цього пакета увійшли боєприпаси до основних бойових танків Leopard 2 A6, три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, запасні частини та понад 30 тисяч снарядів до них, 2500 боєприпасів калібру 155 міліметрів, дві бронемашини для розмінування Wisent 1.

Окрім того, до пакета увійшло десять розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами до них, два броньовані автомобілі для прикордонників, дві системи захисту для вертольотів AMPS, вісім вантажівок Zetros, дві вантажівки HX81 та п'ять причепів до них, вісім транспортних засобів, понад 25 тисяч снарядів калібру 40 міліметрів, а також медичні матеріали.

Напередодні, 21 грудня, у міністерстві оборони Німеччини повідомили , що від початку російського вторгнення ФРН надала Україні військову допомогу загальним обсягом 5,97 мільярда євро. До переліку поставлених озброєнь входять, серед іншого, новітні комплекси протиповітряної оборони, танки, артилерійські системи, транспортні засоби, бронетранспортери і боєприпаси. Також Німеччина передає Україні велику кількість обладнання та озброєння для підтримки логістики та стійкості українських збройних сил. Поставки ведуться як із запасів Бундесверу, так і безпосередньо від виробників.

"Крім того, цього року було оголошено про подальшу підтримку на загальну суму майже п'ять мільярдів євро, яка триватиме до 2028 року", - зазначили в міноборони. Як нагадали в Берліні, ФРН є найбільшим донором України в Європі і другим у світі після США.