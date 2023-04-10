ФРН передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зазначає у понеділок, 10 квітня, генеральний штаб міністерства оборони України. Ідеться про ще одну броньовану машину Dachs, вісім вантажівок Zetros, вісім дронів-розвідників, вісім системи мобільних антен, а також боєприпаси - понад 20 тисяч патронів калібру 40 мм, про що свідчить оновлений перелік допомоги на сайті уряду Німеччини .

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Нагадаємо, на сайті німецького уряду регулярно оновлюється список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів, а також - у другій частині списку - того, що готується до відправки. З 1 січня 2022 року до 3 квітня 2023-го, зазначається на сайті уряду Німеччини, видано дозволів на загальну суму військових поставок Україні у розмірі 2 742 851 393 євро.

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