  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Вантажівка Zetros
Вантажівка ZetrosФото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
КонфліктиНімеччина

ФРН передала Україні нову партію військової допомоги

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Дрони-розвідники, системи мобільниих антен, а також вантажівки та броньовані машини передені Берліном Києву.

https://p.dw.com/p/4PsJN

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зазначає у понеділок, 10 квітня, генеральний штаб міністерства оборони України. Ідеться про ще одну броньовану машину Dachs, вісім вантажівок Zetros, вісім дронів-розвідників, вісім системи мобільних антен, а також боєприпаси - понад 20 тисяч патронів калібру 40 мм, про що свідчить оновлений перелік допомоги на сайті уряду Німеччини

Читайте також: Косі погляди на Естонію: чому Таллінну в ЄС висувають претензії через допомогу Україні

Нагадаємо, на сайті німецького уряду регулярно оновлюється список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів, а також - у другій частині списку - того, що готується до відправки. З 1 січня 2022 року до 3 квітня 2023-го, зазначається на сайті уряду Німеччини, видано дозволів на загальну суму військових поставок Україні у розмірі 2 742 851 393 євро.

Читайте також: Експорт зброї з Німеччини: 90 відсотків для України та країн-пратнерів

Чи готові ЗСУ йти у контрнаступ: де і коли?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.bundesregierung.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Жінка зустрічає сина, якого повернули з Росії до України (квітень 2023 року)

До України повернули понад 20 дітей, вивезених раніше до РФ

Конфлікти43 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як українці продовжують кохати, незважаючи на війну

Як українці продовжують кохати, незважаючи на війну

Суспільство9 квітня 2023 р.28:16 хв.
external

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Суспільство8 квітня 2023 р.05:18 хв.
Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
На головну сторінку