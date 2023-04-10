ФРН передала Україні нову партію військової допомоги
Євгенія Наконечна
1 год. тому
Дрони-розвідники, системи мобільниих антен, а також вантажівки та броньовані машини передені Берліном Києву.
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Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зазначає у понеділок, 10 квітня, генеральний штаб міністерства оборони України. Ідеться про ще одну броньовану машину Dachs, вісім вантажівок Zetros, вісім дронів-розвідників, вісім системи мобільних антен, а також боєприпаси - понад 20 тисяч патронів калібру 40 мм, про що свідчить оновлений перелік допомоги на сайті уряду Німеччини.
Нагадаємо, на сайті німецького уряду регулярно оновлюється список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів, а також - у другій частині списку - того, що готується до відправки. З 1 січня 2022 року до 3 квітня 2023-го, зазначається на сайті уряду Німеччини, видано дозволів на загальну суму військових поставок Україні у розмірі 2 742 851 393 євро.