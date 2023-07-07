ФРН передала Україні мостоукладач та антидронові ситеми

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, свідчить оновлений у п'ятницю, 7 липня, перелік військової допомоги на сайті німецького уряду .

До партії увійшли один мостоукладач Beaver на базі танка та один міст до нього. Також ФРН передала одну броньовану інженерну машину Dachs, три станції для створення радіоперешкод, дві антидронові системи, шість вантажівок 8×6 HX81 та три напівпричепи до них.

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Нагадаємо, на сайті німецького уряду регулярно оновлюється список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів, а також того, що готується до відправки. На 2023 рік, зазначається на сайті уряду Німеччини, запланована сума військових поставок Україні складає 5,4 мільярда євро. За підсумками 2022 року ця сума склала два мільярди євро.