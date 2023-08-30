ФРН передала Україні "Леопарди", дрони та мільйони патронів

До нового пакета допомоги Німеччини Україні увійшли десять танків Leopard 1, безпілотники, тягачі, понад 13 мільйонів патронів та польовий госпіталь.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшли десять танків Leopard 1A5, радіолокаційна система повітряного спостереження TRML-4D, 16 розвідувальних безпілотників Vector, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи, понад 13 мільйонів патронів та польовий госпіталь.

Про це свідчать оновлені дані щодо наданих озброєнь, оприлюднені на сайті уряду ФРН у середу, 30 серпня.

Leopard 1 для України

На початку серпня німецький оборонний концерн Rheinmetallпідтвердив закупівлю ним 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну від імені німецького уряду. Проте у концерні не уточнили, яким буде графік поставок.

Планується, що близько 30 з цих 50 "Леопардів" буде доставлено в Україну, адже деякі з машин були в такому поганому стані, що їх можна було використовувати лише як "донорів" комплектуючих, зазначала агенція dpa.

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