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Енергетична криза
У ФРН не збираються видавати спрощені візи російським дезертирам
Фото: imago images/blickwinkel
КонфліктиНімеччина

ФРН не готова змінювати порядок видачі віз ухилянтам із РФ

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
1 год. тому

У Східній Європі побоюються масового в'їзду росіян до ЄС, заявив речник МЗС ФРН Бурґер. Є ризики, що Росія в рамках гібридної війни скористається нагодою для атак на об'єкти критичної інфраструктури.

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Німеччина поки що не готова змінювати практику видачі віз ухилянтам від мобілізації в Росії, повідомив в середу, 19 жовтня, представник МЗС ФРН Крістофер Бурґер (Christopher Burger).

"Я не можу вам сьогодні анонсувати зміну практики видачі віз. Ви, напевно, в курсі, що місяць-два тому на європейському рівні вже була дискусія про те, що робити з видачею шенгенських віз громадянам Росії. І що з цього приводу є - на нашу думку, дуже серйозні - побоювання та занепокоєння, насамперед у країнах Східної Європи", - сказав він журналістам у Берліні.

За словами Бурґера, побоювання пов'язані із можливістю масового в'їзду громадян Росії до ЄС. "У контексті того, що Росія застосовує методи гібридної війни, у деяких країнах побоюються атак на об'єкти критичної інфраструктури", - сказав представник німецького МЗС.

Для ФРН результатом дискусії на рівні Євросоюзу стало те, що зараз поїздки з метою туризму не є пріоритетною підставою для видачі віз у дипломатичних представництвах Німеччини в Росії, зазначив Бурґер. При цьому він зазначив, що в посольствах Німеччини через масове висилання співробітників можливості обробки заяв на візи вже обмежені. "Простіше кажучи, ми видаємо менше віз. А в умовах дефіциту... поїздки з метою туризму, на наш погляд, втратили пріоритет", - резюмував Бурґер.

Дезертирство як основа прихистку у ФРН

Наприкінці вересня уряд ФРН заявив, що відмова від служби в російській армії, як і дезертирство з неї, будуть визнаватисяу Німеччині переконливими підставами для отримання політичного притулку. Цю заяву було зроблено 23 вересня - за два дні після указу про проведення в РФ часткової мобілізації на війну з Україною.

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Багато німецьких політиків, особливо Зелені та ліберали, підтримали ідею "відчинити двері" перед російськими ухилянтами. "Якщо росіяни, які не бажають підпасти під мобілізацію і воювати, покинуть РФ, то так буде краще, в тому числі і для України, ніж якби всі вони вирушили на фронт", - заявив тоді депутат Бундестагу від партії Зелених Робін Ваґенер (Robin Wagener).

Водночас правозахисники сумніваються, що відмовникам та дезертирам із Росії справді вдасться в масово домогтися у ФРН статусу політичних біженців.

Хто у РФ протестує проти мобілізації - "Європа у фокусі"

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