ФРН надасть Україні 24,5 млн євро на зміцнення енергосистеми

"Укренерго" позичить в німецького держбанку розвитку KfW 24 мільйона євро і отримає ще пів мільйона гранту.

Німеччина виділить 24 мільйона євро на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у повідомленні посольства ФРН в Україні у соцмережі Х.

Як зазначається, 29 грудня НЕК "Укренерго" та німецький державний банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 мільйона євро та грантову угоду на 0,5 мільйона євро для фінансування проєкту.

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", - йдеться у повідомленні.

Дефіцитна зима

Банк KfW фінансує проєкти з енергоефективності в Німеччині і закордоном, зокрема навесні цього року зобов'язався надати німецьким енергокомпаніям, постраждалим від російської агресії та відповідних санкцій, кредитів на загальну суму 100 мільярдів євро.

"Укренерго" цієї зими очікувала на нестачу електроенергії, для покриття якого планувала вдаватись до імпорту з країн ЄС. Дефіцит в енергосистемі вже виникав на початку грудня через одночасне похолодання та ураження прифронтової теплоелектростанції. Тоді енергокомпанія запросила підтримку в Румунії, Польщі, Словаччини. В компанії і надалі закликають споживати електроенергію "розумно і економно", особливо в пікові години навантаження, шоб уникнути аварійних графіків відключення.

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