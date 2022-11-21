ФРН надасть Молдові додаткову допомогу на біженців

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообіцяла Молдові додаткову допомогу уряду ФРН у розмірі понад 32 мільйони євро. Ці кошти має бути спрямовано, серед іншого, на розвиток відновлюваної електроенергетики та муніципальної інфраструктури, а також на розміщення біженців, повідомляє агентство AFP із посиланням на джерела в німецькій делегації на конференції з підтримки Молдови, яка проходить у Парижі в понеділок, 21 листопада.

Зі свого боку глава МЗС Франції Катрін Колонна зазначила, що через російські атаки, націлені на інфраструктуру України, Молдова більше не може отримувати електрику із сусідньої країни. Крім того, Росія значною мірою обмежила постачання газу до Кишинева, нагадала вона і вказала, що в результаті страждає населення Молдови.

Читайте також: Тісно, зате тепло: як Берлін приймає біженців з України

Крім того, Колонна закликала допомагати Кишиневу на його шляху до ЄС. "У наших інтересах підтримувати цю країну", - підкреслила вона.

Попеску: Допомога Молдові - внесок у стабільність Європи

Тим часом міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску наголосив, що будь-яка допомога, яку отримує його країна, є внеском у стабільність не тільки її самої, а й усієї Європи. За його словами, Молдові необхідні кошти в розмірі 1,1 мільярда євро через зростання цін на енергоносії. Наразі в країні перебувають близько 80 тисяч біженців з України, додав він.

Читайте також: Солідарність проти ненависті: з чим стикаються українські біженці у Польщі

На конференції в Парижі йдеться про фінансову та матеріальну допомогу Молдові, зокрема про постачання генераторів. У заході беруть участь делегації близько 50 країн. Від початку війни РФ проти України було проведено вже дві конференції донорів для Молдови, на яких було зібрано близько 600 мільйонів євро. Крім того, Німеччина, Франція і Румунія створили спільну платформу допомоги цій країні.