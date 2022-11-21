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Притулок для українських біженців в Молдові
Притулок для українських біженців в МолдовіФото: Tania Krämer/DW
ПолітикаМолдова

ФРН надасть Молдові додаткову допомогу на біженців

Ольга Лебедєва | Максим Сидоржевський
2 год. тому

У Парижі проходить чергова конференція щодо допомоги Молдові. Берлін пообіцяв ще 32 мільйони євро Кишиневу.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообіцяла Молдові додаткову допомогу уряду ФРН у розмірі понад 32 мільйони євро. Ці кошти має бути спрямовано, серед іншого, на розвиток відновлюваної електроенергетики та муніципальної інфраструктури, а також на розміщення біженців, повідомляє агентство AFP із посиланням на джерела в німецькій делегації на конференції з підтримки Молдови, яка проходить у Парижі в понеділок, 21 листопада.

Зі свого боку глава МЗС Франції Катрін Колонна зазначила, що через російські атаки, націлені на інфраструктуру України, Молдова більше не може отримувати електрику із сусідньої країни. Крім того, Росія значною мірою обмежила постачання газу до Кишинева, нагадала вона і вказала, що в результаті страждає населення Молдови.

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Крім того, Колонна закликала допомагати Кишиневу на його шляху до ЄС. "У наших інтересах підтримувати цю країну", - підкреслила вона.

Попеску: Допомога Молдові - внесок у стабільність Європи

Тим часом міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску наголосив, що будь-яка допомога, яку отримує його країна, є внеском у стабільність не тільки її самої, а й усієї Європи. За його словами, Молдові необхідні кошти в розмірі 1,1 мільярда євро через зростання цін на енергоносії. Наразі в країні перебувають близько 80 тисяч біженців з України, додав він.

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На конференції в Парижі йдеться про фінансову та матеріальну допомогу Молдові, зокрема про постачання генераторів. У заході беруть участь делегації близько 50 країн. Від початку війни РФ проти України було проведено вже дві конференції донорів для Молдови, на яких було зібрано близько 600 мільйонів євро. Крім того, Німеччина, Франція і Румунія створили спільну платформу допомоги цій країні. 

Перший потяг у Краматорськ - "Європа у фокусі"

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