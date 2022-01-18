 ФРН готова до економічних наслідків за захист цінностей - Бербок у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022

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Новини

ФРН готова до економічних наслідків за захист цінностей - Бербок у Москві

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Росії Сергій Лавров обговорили в Москві безпекові загрози та перспективи переговорів у "нормандському форматі".

Голови МЗС Німеччини і Росії Анналена Бербок і Сергій Лавров у Москві 18 січня 2022 року

Анналена Бербок і Сергій Лавров у Москві 18 січня

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві у вівторок, 18 січня, заявила, що ФРН готова до серйозних економічних наслідків через захист своїх європейських цінностей та правил.

"В нашому спільному європейському домі не буде безпеки, якщо не буде спільних правил, на які всі можуть покластися. У нас немає іншого вибору, аніж захищати наші спільні правила й цінності, навіть якщо це становитиме для нас високу економічну ціну", - сказала вона на спільній пресконференції з Лавровим.

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Одним із таких правил Бербок назвала міжнародні зобов'язання європейських держав не застосовувати силу. "За останні тижні більше 100 тисяч російських військовослужбовців і техніки були зосереджені поблизу України без явної причини для цього. Важко не розглядати це як погрозу", - наголосила вона. Міністерка додала, що з початку своєї каденції більшість часу займається переговорами щодо можливих кроків у разі, якщо Росія реалізує свої погрози.

Перспективи зустрічі в "нормандському форматі"

У цьому контексті Бербок наголосила на важливості поновлення "нормандського процесу". "Дуже добре, що всі заявили про свою прихильність до мінських домовленостей та "нормандського формату" і ми досягли взаємного розуміння, що працюватимемо на їхній основі далі, щоби підготувати спільну зустріч", - сказала вона. Водночас міністерка не змогла назвати орієнтовних термінів такої зустрічі, оскільки це питання поки не узгоджене.

У свою чергу Лавров зазначив, що для Росії головне - "не коли зустрічатися, а для чого". Відповідаючи на запитання щодо доцільності залучення США до переговорів, міністр сказав, що РФ "вітатиме Сполучені Штати, якщо вони додатково до наявних форматів допомагатимуть, оскільки мають вирішальний вплив" на Київ.

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Перед візитом до Москви Бербок відвідала Київ, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вона підтвердила позицію попереднього німецького уряду щодо недоцільності постачання зброї Україні, натомість підтримала необхідність переговорів у "нормандському форматі".

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