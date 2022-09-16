ФРН, Франція та Польща підтримують місію ЄС з вишколу ЗСУ

"У довгостроковій перспективі підтримка українських сил передбачає вихід за рамки надання обладнання", - наголошується у спільній заяві Берліна, Парижа та Варшави.

Країни "Веймарського трикутника" - Німеччина, Франція та Польща - виступили з пропозицією створити в ЄС спеціальну місію для вишколу українських збройних сил та допомоги їм, а також забезпечення технічного обслуговування та ремонту військової техніки. Про це йдеться у спільній заяві міністрів у європейських справах трьох країн, оприлюдненій у п'ятницю, 16 вересня, на сторінці МЗС ФРН.

ЄС необхідно й надалі надавати підтримку Україні, надаючи притулок біженцям, вживаючи обмежувальних заходів щодо Росії та надаючи Києву військову допомогу, проте "у довгостроковій перспективі підтримка українських сил передбачає вихід за рамки надання обладнання", наголошується в документі.

Війну Росії проти України автори заяви називають "нападом на Європейську модель, засновану на свободі, демократії та правопорядку".

Підтримка судових позовів України проти Росії

Водночас Німеччина, Франція та Польща вкотре заявили про свою підтримку судових позовів України проти РФ, у тому числі шляхом втручання у розгляд України у Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, мета якого - встановити, що Росія не має законних підстав для воєнних дій в Україні у зв'язку з хибними звинуваченнями у геноциді.

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Зазначаючи, що "Росія використовує голод як зброю і робить світ заручником у кризі продовольчої безпеки, яку вона викликала та посилила", міністри у європейських справах Німеччини, Франції та Польщі висловили свою рішучу підтримку ініціативи ЄС EU Solidarity Lanes, яка допомагає експортувати Україні зерно, а також інші продукти.

Інший аспект, який містила заява, - намір трьох країн продовжувати надавати гуманітарну підтримку українському народу і переглянути принципи взаємодії з Росією. "Оскільки агресивна війна Росії проти України знаменує собою фундаментальний поворотний момент у відносинах між ЄС та Росією, нам необхідно наново визначити ключові керівні принципи політики Європейського союзу щодо Росії", - констатують європейські міністри.

Фінансова допомога Україні

Угоду міністрів фінансів країн-членів ЄС про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі п'яти мільярдів євро вони називають "чітким знаком прихильності ЄС підтримці стійкості України" і закликають активізувати зусилля для досягнення угоди щодо надання Києву частини узгодженої раніше на рівні ЄС макрофінансової допомоги в обсязі дев'ять мільярдів євро.

Говорячи про надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів на вступ до ЄС й європейської перспективи цих держав та Грузії, автори заяви зазначають, що Німеччина, Франція та Польща вважають розширення ЄС "важливим елементом у цьому контексті", і готові надавати підтримку цим країнам на шляху до відповідності критеріям вступу до ЄС.

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