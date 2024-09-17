Мерц стане кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС - ЗМІ

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) підтримав лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) в якості опозиційного кандидата на посаду канцлера Німеччини на загальнонаціональних парламентських виборах наступного року.

Як передає німецька інформаційна агенція dpa, Зедер був головним потенційним суперником Мерца за висування від блоку ХДС/ХСС, але на спільній пресконференції в Берліні у вівторок, 17 вересня, він підтримав Мерца.

Мерц протистоятиме Шольцу

Вони обидва наголосили, що ХДС/ХСС необхідно уникнути повторення виборів 2021 року, на яких соціал-демократи Олафа Шольца (Olaf Scholz) відтіснили консерваторів від влади після 16 років правління канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Напередодні Мерц отримав підтримку ще одного потенційного конкурента - представника ХДС Гендріка Вюста (Hendrik Wüst), прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії, найбільш густонаселеної землі Німеччини.

Остаточне офіційне рішення щодо кандидата в канцлери від ХДС/ХСС ухвалять керівні комітети обох партій, однак, за даними німецьких ЗМІ, непублічно вже вирішено, що ним стане Мерц.

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