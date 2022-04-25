Франція посилить військову та гуманітарну допомогу Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 30 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 30 квітня (час київський).

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Семеро людей дістали поранень внаслідок російського удару по Добропіллю на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед поранених троє дітей. Було пошкоджено щонайменше шість будинків та одне нежитлове приміщення, додав посадовець.

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Росія готується посилити наступ та бойові дії на сході України, заявив під час брифінгу у суботу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, російські війська нарощують інтенсивність наступу на сході країни в усіх напрямках. Найбільша активність наразі спостерігається на Слобожанщині та Донеччині, зазначив він. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в боях та протистоянні російській армії на Донбасі вирішується, чи існуватиме цей регіон та життя в ньому.

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Дружини українських бійців, які тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі, закликають евакуювати з міста військових разом з цивільними. "Життя солдатів теж мають значення. Не можна говорити лише про цивільних", - цитує агенція АР дружину члена полку "Азов" Арсенія Федусюка Юлію. Її підтримала і дружина командира полку Дениса Прокопенка Катерина. Разом у Римі у п'ятницю, 29 квітня, вони закликали до допомоги міжнародної спільноти з евакуацією з Маріуполя, де близько двох тисяч військових та ще близько тисячі цивільних перебувають в російській облозі у підземних приміщеннях заводу "Азовсталь".

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Російські спецслужби планували заворушення в Одесі на 2 травня, повідомляє Національна поліція України. За інформацією правоохоронців, спецслужби РФ готували у регіоні масові протести та заворушення, до організації яких залучили своїх підконтрольних осіб з місцевого криміналітету. Такі дії були спрямовані на повалення державного ладу України, йдеться у повідомленні. Під час обшуків було знайдено зброю, заборонену комуністичну символіку та посібники з інструкціями щодо проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Заходи з виявлення причетних до організації підривних заходів тривають.

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Франція посилить військову та гуманітарну допомогу Україні. У цьому в суботу, 30 квітня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив президент Французької республіки Еммануель Макрон, йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу. Французький лідер сказав, що військова допомога Києву "і надалі посилюватиметься, так само, як і гуманітарна допомога". Президент України подякував Франції за постачання військового обладнання у великих обсягах, що допомагає Києву протистояти у війні Росії, додав він. Нагадаємо, за результатами другого туру президентський виборів, що відбулися у Франції минулої неділі, 24 квітня, Макрона переобрали на другий термін. Він набрав 58,6 відсотків голосів виборців.

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Кількість зареєстрованих у ФРН біженців з України станом на суботу, 30 квітня, становить 392600 осіб. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

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В ОРДЛО скасували медогляд для "призовників", повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. Офіційно це пояснюють "браком фахівців". Потенційні "призовники" не мають можливості отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям. "Тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтва, інвалідність, тяжкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляють на підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - йдеться у повідомленні. За даними ГУР міноборони України, російські окупанти підвищили граничний вік мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 55-ти до 65 років.

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) підтвердив, що Німеччина не платитиме за російський газ у рублях. "Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав він у Twitter. В інтерв'ю медіагрупі Funke Лінднер уточнив, що Німеччина не перейде на оплату в рублях навіть за "екстреного" розвитку подій.