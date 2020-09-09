 Франція оштрафувала фармгігантів зі Швейцарії на 444 мільйони євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Франція оштрафувала фармгігантів зі Швейцарії на 444 мільйони євро

Фармкомпаніям Novartis AG та Roche закидають у Франції практики зловживань на ринку через продаж лікувального препарату Lucentis, що був у 30 разів дорожчим за його аналог Avastin.

Novartis-Skandal in Griechenland (picture-alliance/dpa/AP/P. Giannakouris)

Французький антимонопольний комітет оштрафував швейцарські фармацевтичні компанії Novartis AG та Roche на суму 444 мільйони євро, повідомляє у середу, 9 вересня, агенція новин dpa.

Підставою стягнення штрафу французькі антимонополісти назвали зловживання компаніями на ринку препаратів для лікування макулярної дегенерації - захворювання сітківки ока, що притаманне віковій втраті зору.

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Як повідомляється на сайті комітету, ці швейцарські компанії разом із компанією Genentech, американською дочірньою компанією Roche, звинувачуються сприянні продажу препарату Lucentis, що був у 30 разів дорожчим за його аналог Avastin. Також зазначається, що більша частина штрафу припадає на компанію Novartis, яка має сплатити 385 мільйонів євро штрафу.

Novartis уже заявила про намір оскаржити рішення французького антимонопольного комітету.

Не перший штраф

Компанія Novartis вже не вперше має проблеми з законом в інших країнах. Так, у червні 2020 року повідомлялося, що компанія виплатить понад 346 мільйонів доларів США для врегулювання звинувачень з боку міністерства юстиції США щодо підкупу лікарів і лікувальних установ в Греції та В'єтнамі, призначення ліків компанії і використання її продукції для хірургії, приховування корупційних схем.

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