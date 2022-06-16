Франція надасть Україні шість гаубиць Caesar

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 16 червня (час київський).

++19.37++

Франція мобілізуватиме зусилля для підтримки України доки потрібно, до повернення миру у "вільну та незалежну" державу, написав президент країни Еммануель Макрон у своєму Twitter. " Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дозволити українським солдатам змінити на краще ситуацію на місцях в умовах нападів російської армії", - зазначив Макрон, опублікувавши відео завантаження гаубиці в літак.

++19.06++

Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунт глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Причиною, як сказав сам Рогозін, є твіт, в якому він, зокрема, сказав: "Взагалі те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою для російського народу, російської історії, російської мови і російської цивілізації". А потім він сказав: "Давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків». Модератори Twitter відзначили, що такий твіт порушує правила соціальної мережі, які забороняють розпалювання ненависті, а також погрози і образи на адресу людей на расовому, національному та етнічному підґрунті. Дмитро Рогозін заявив, що не видалятиме твіт, оскільки вважає його "абсолютно правильним" і назвав Twitter "сміттєзвалищем, трибуною для екстремістів і рупором для антиросійської пропаганди".

Кулеба: Позиція ФРН по статусу України - сигнал усім скептикам в ЄС

++18.20++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з лідерами Франції, Італії та Румунії до України "дуже важливим". "Головний підсумок - в принципі, що цей візит відбувся в саме такому форматі. І безумовно зрушення позиції Німеччини в питанні кандидатства - це переломний момент, тому що це не лише сигнал Україні, це також сигнал всім скептикам в Євросоюзі", - сказав Кулеба у Києві кореспонденту DW. На його думку, тепер, після того як ФРН підтримала Україну на цьому шляху, інші країни очевидно "не зможуть заховатися за її спиною".

++17.51++

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність в Україні "Партії Шарія", повідомляє пресслужба суду. Майно політсили мають передати державі. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Це дев'ята партія, яку міністерство юстиції України вважає проросійською, заборонена в судовому порядку. Її формальний лідер - блогер Анатолій Шарій - підозрюється в державній зраді. Він проживає в Іспанії і за рішенням місцевого суду відпущений під підписку про невиїзд.

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ФРН, Франція, Італія та Румунія за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

++17.40++

Лідери Франції, ФРН, Італії та Румунії підтримують "негайне" надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він також додав, що Франція посилить постачання зброї країні, яка перебуває у стані війни з Росією. Йдеться про постачання додаткових шістьох самохідних гаубиць великої дальності Caesar.

++17.11++

Європейська комісія представила більш жорсткий кодекс поведінки в боротьбі з дезінформацією, вже підписаний такими інтернет-гігантами, як Google і Twitter. Оновлена версія кодексу, узгоджена на тлі пандемії коронавірусу та війни Росії в Україні, передбачає, серед іншого, посилення боротьби з так званими "діпфейками" (Deep Fakes) - надзвичайно правдоподібною дезінформацією. Інтернет-користувачі повинні будуть отримати більш ефективні інструменти для розпізнавання та маркування фейків. Такий фактчекінг розширять на всіх мовах країн ЄС. Для боротьби з дезінформацією пропонується, серед іншого, позбавити розповсюджувачів фейків рекламних доходів.

++16.31++

Міністерство закордонних справ РФ заборонило в'їзд у країну 121 громадянину Австралії, включаючи керівників силових структур, бізнесменів, експертів та журналістів. Це стало "відповіддю на санкції уряду Австралії, які поширюються на все більшу кількість громадян Росії", йдеться в заяві відомства. МЗС РФ звинуватило австралійців, які увійшли до санкційного списку, у "формуванні русофобського порядку денного" і повідомило, що цей список буде розширено в майбутньому.

++16.09++`

Київський іподром відкриває літній сезон - перші перегони відбудуться вже 19 червня, повідомив Telegram-канал КМДА. Утім, любителів кінного спорту закликають бути обачними. "Для безпеки за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого укриття", - нагадали в КМДА.

++15.36++

Литва визнала примусове вивезення українців до РФ та тимчасово окупованих терориторій депортацією. Відповідну резолюцію підтримали 50 парламентарів сейму країни, повідомляє інтернет-видання Delfi. "Сейм Литви визнав вивіз українців до Росії депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство вчинити так само, домагатися відповідальності за ці злочини", - повідомляє портал.

++15.19++

Словаччина передала у розпорядження Збройних сил України п'ять гелікоптерів та 122-мм боєприпаси для РСЗВ "Град", повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook. За його словами, чотири гелікоптери Мі-17 та один гелікоптер Мі-2 вже перебувають у користуванні ЗСУ. Він уточнив, що надана Україні допомога буде відшкодована Словаччині із Європейського фонду миру.

++14.50++

Російські війська здійснили авіаудар по Лисичанську, влучивши в будівлю, де ховалися люди, повідомляє глава військової обласної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай. За його даними, щонайменше троє людей загинули, ще семеро зазнали поранень. Наразі відбувається розбір завалів.

++14.10++

Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном, Маріо Драгі, Олафом Шольцом та Клаусом Йоганнісом.

Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський у Києві

++13.45++

Франція і надалі всебічно підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі, щоб вона "могла протистояти й перемогти" на тлі російської агресії, заявив президент Франції Еммануель Макрон. "Ми продовжимо цю підтримку у довгостроковій перспективі у всіх її формах (...) Франція з першого дня була поряд з Україною", - зазначив Макрон під час візиту до Ірпеня, цитує France 24.

Лідер Франції також заперечив будь-які розбіжності з президентом України Володимиром Зеленським. "Сьогодні необхідно, щоб Україна могла чинити опір і перемагати... Ми беззастережно підтримуємо український народ", - додав він. Також Макрон назвав "героїчним містом" Ірпінь, бо там було зупинено наступ армії РФ. "Ми всі бачили кадри зруйнованого міста, що водночас є містом-героєм, бо зокрема саме тут, українці зупинили російську армію, яка сунула на Київ", - сказав Макрон.

++13.30++

Великобританія в четвер запровадила санкції проти російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за "примусове переведення та усиновлення українських дітей" у рамках нового пакету санкцій проти РФ. Санкції такожє запроваджені проти очільника РПЦ патріарха Кирила (Володимира Гундяєва).

++13.00++

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан вказав на великий обсяг зібраної міжнародними експертами інформації про злочини в Україні, пов'язані з військовою агресією РФ. Про це він розповів в ефірі українського телемарафону, перебуваючи у Києві.

"На сьогодні ми зафіксували багато інцидентів, визначили, які злочини було скоєно і хто може бути відповідальним за це", - зазначив Хан, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, вже під час другого візиту до України в Київській області він побачив, що "Україна - це місце злочину". "Ми маємо справу з великим обсягом інформації, яку отримуємо. Це все документують", - повідомив прокурор МКС, зазначивши, що йдеться про руйнування цивільної інфраструктури, злочини проти дітей, сексуальні злочини, тортури, неналежне поводження з полоненими.

"Наше завдання - використати вимоги та можливості законодавства та, власне, перевірити достовірність тієї інформації, автентичність інформації, яку ми отримали з різних джерел… Після того як ми визначимо правдиву ситуацію, ми зможемо використати статут і залучати міжнародних суддів, щоб у належний спосіб дійти висновків", - додав Хан.

++12.40++

Діти, які народилися на окупованих РФ територіях, автоматично отримають російське громадянство, заявив заступник голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов. Він також пообіцяв батькам новонароджених соціальні виплати за російським законодавством.

++12.20++

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули в Ірпінь, повідомляє французький телеканал BFM TV. "Лідери ЄС перебувають у місті Ірпінь, у передмісті Києва, спільно з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та міністром з питань децентралізації України (міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов - Ред.)", - йдеться у повідомленні BFM TV.

++11.40++

Ситуація на Луганщині залишається важкою, під прицільним вогнем російських військ уся територія області. Лише протягом останньої доби внаслідок обстрілів зафіксовано значні руйнування у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Ворог продовжує тактику тотального знищення і вкотре завдав ударів по Лисичанську. В місті пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС вкотре виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок обстрілів. Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі відомства. Рятувальники продовжують підвезення води та продуктів харчування до міста. Так, минулої доби до Лисичанська було доставлено гуманітарну допомогу та понад 30 тонн води, уточнили в ДСНС.

++11.30++

68 дівчаток, народжених в Україні, назвали Стефаніями після перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення" гурту Kalush Orchestra з одноіменою піснею, повідомляє міністерство юстиції України.

++11.15++

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін планує завершення "спецоперації" проти України до кінця року. "Поставки Заходом нового озброєння Україні змушують війська ДНР не зупинятись на кордонах Донецької республіки", - цитує його слова російське державне агенство "РИА Новости"

++10.50++

До Києва також прибув прибув президент Румунії Клаус Йоганніс. Про це сам румунський лідер повідомив в мікроблозі в Twitter, де опублікував фото з Київського залізничного вокзалу. У дописі Йоганніс запевнив, що прибув до Києва з метою показати разом з трьома іншими європейськими лідерами - канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Італії Маріо Драгі - "сильну підтримку й цілковиту солідарність з президентом України Володимиром Зеленським та українським народом".

"Потрібно зупинити протизаконну російську агресію", - додав Йоганніс у твіті.

Тим часом у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу нового ракетного удару РФ.

++10.45++

"Ми прагнемо не лише продемонструвати солідарність, а й запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також військова – буде продовжена. І ми продовжуватимемо її доти, доки це буде необхідно для боротьби України за свою незалежність", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після прибуття до Києва.

++09.45++

Литва передала Україні бронетранспортери M113, завершивши надання допомоги на суму 15,5 млн євро, повідомили у міноборони Литви. Окрім того, буде передано 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для робіт із розмінування, розвідувальні безпілотники EOS C VTOL та озброєний безпілотник Bayraktar TB2. У пресрелізі зазначається, що литовські збройні сили також навчають українців користуватися західним озброєнням, надають можливості підвищення кваліфікації. Зокрема у квітні відбулися навчання щодо роботи з протитанковими системами.



++09.30++

Посол України в Берліні Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) оголосити про подальше постачання зброї під час сьогоднішнього візиту до Києва. В інтерв'ю газеті Rheinischen Post дипломат заявив, що в Києві насамперед очікують від Шольца згоди на передачу 88 бойових танків Leopard-1 і 100 БМП Marder, які концерн Rheinmetall зможе поставити негайно.

Крім того, вважає Мельник, канцлер має віддати розпорядження про постачання важких озброєнь із запасів бундесверу. "Ніщо не заважає Німеччині надати значну частину зі своїх 800 БТР Fuchs, 325 танків Leopard-2 або 380 БМП Marder української армії для знищення російських військ", - вважає посол.

Крім того, в середньостроковій перспективі Україні також знадобляться німецькі підводні човни, корвети та патрульні та бойові катери, які можуть бути використані для захисту чорноморського узбережжя та усунення російської переваги на морі. Це також гарантувало б свободу судноплавства та продовольчу безпеку, заявив Мельник.

++09.20++

Російська окупаційна адміністрація обіцяє відновити залізничне сполучення Криму з Херсонською та Запорізькою областями. Перевезеннями займатиметься невідома кримська компанія, заявив глава російської влади півострова Сергій Аксьонов. Укрзалізниця розірвала залізничне сполучення з окупованим півостровом в грудні 2014 року.

++09.10++

ЗСУ, ймовірно, вдалося вивести більшу частину військ, які утримували Сєвєродонецьк, йдеться в актуальному щоденному аналітичному зведенні британської розвідки. Водночас ситуація залишається "вкрай складною" для тих українських військових і цивільних, котрі залишилися на східному узбережжі річки Сіверський Донець, адже всі мости через цю річку "найімовірніше" зруйновано, кажуть у Лондоні. Утім, надалі росіянам теж доведеться нелегко через зруйновані мости й потребу форсувати річку для закріплення оперативної переваги, визнали британські розвідники.

Крім того, в російських з'єднаннях, залучених у наступ на Донбасі, найімовірніше спостерігається значний брак особового складу. Загалом потреба вести бойові дії в містах та населених пунктах Донбасу призвела до того, що з обох сторін в бій переважно вступають загони піхоти малої чисельності, що дещо нівелює російську перевагу в техніці, зокрема в танках на Донбасі. Можливо, це також пояснює нинішні незначні темпи просування російських військ на Донбасі, наголосили автори звіту.

++08.47++

В Україну прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram-каналі.

Очікується, що європейські лідери зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та обговорять заявку України на вступ до ЄС.

++08.37++

На Сумщині внаслідок російського ракетного удару загинули чотири людини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом", - написав посадовець у Telegram-каналі. За словами Живицького, це був саме той вибух, який було чути "у половині Сумського району і в самому обласному центрі". Крім того, зранку росіяни завдали також ракетного удару по Краснопільській громаді, додав чиновник. "Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів", - йдеться в повідомленні голови Сумської ОВА.



++08.27++

Російські військові не припиняють спроб захопити повністю Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. "Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це підтвердив і головнокомандувач ЗСУ (Валерій Залужний - Ред.)", - написав Гайдай у Telegram-каналі. Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк, вказав посадовець. "Росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні та школи - і пішли далі", - наголосив голова ОВА.



++08.00++

Російські війська в ніч на четвер знову обстріляли ракетами два населені пункти Донецької області, унаслідок чого поранено двох місцевих жителів та зруйновано житлову інфраструктуру, повідомив у Facebook голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Російські ракети знову вразили населені пункти Донбасу. Цього разу - Покровськ та селище Гришине. Двох людей поранено, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинули три десятки тварин", - написав Кириленко.

++07.50++

На Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару зруйновано будівельне підприємство, постраждалих немає, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи", - сказано в повідомленні. Будівлю виробництва знищено. Рятувальники розбирають завали. Попередньо з людей ніхто не постраждав, запевняють у відомстві.

++07.45++

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. "Зустріч була дуже продуктивною. Щодо агресії Росії проти України, послання було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Ніхто нас не зупинить! У наших руках безпека євроатлантичного простору. Ці руки мають отримати важчу зброю", - написав Резніков у Twitter.

++07.35++

Великобританія розглядає можливість постачання в Україну протикорабельних ракет на додачу до обіцяних озброєнь. Про це, як повідомляє агентство Reuters, заявив під час візиту до Осло міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

++07.30++

Війна в Україні, за даними ООН, вперше призвела до того, що кількість людей, змушених покинути свій дім, у всьому світі перевищила 100 мільйонів людей. У всесвітній організації побоюються, що війна може стати причиною голоду, що спричинить подальше зростання кількості біженців.

++07.25++

Російська армія знову обстріляла Чернігівщину і Сумщину, йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. "Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно", - зазначено у повідомлені. Генштаб також інформує про інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів на Харківщині, а також важкі бої в Донецькій та Луганській областях.

++07.15++

США закликають громадян не їздити в Україну після повідомлення про полонених американців.

"Якщо ці повідомлення правдиві, Сполучені Штати зроблять все можливе", щоб повернути їх", - цитує Reuters hечник Ради національної безпеки Джона Кірбі. Днем раніше британське видання The Telegraph повідолмило про двох колишніх американських військових, що ймовірно потрапили в полон російських військових минулого тижня під час контрнаступу на північно-східних околицях Харкова.