Франкфуртський "Айнтрахт" став переможцем футбольної Ліги Європи

Клуб "Айнтрахт" із Франкфурта-на-Майні виграв футбольну Лігу Європи. У фіналі турніру, що проходив увечері в середу, 18 травня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в іспанській Севільї, німецька команда в серії післяматчевих пенальті взяла гору над шотландським "Глазго Рейнджерс".

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Перший тайм завершився нульовою нічиєю. У другій половині гри шотландці вийшли вперед після гола, забитого на 57-й хвилині півзахисником Джо Арібо. Проте через 12 хвилин нападник "Айнтрахта" Рафаель Борре відновив рівновагу. Додатковий час теж завершився без голу. Результат серії 11-метрових ударів визначив промах хавбека "Рейнджерса" Аарона Ремзі. Підсумковий рахунок - 5:4 на користь німецької команди.

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Для франкфуртців цей успіх у європейському клубному турнірі - другий за останні 42 роки. Формально "Айнтрахт" став першим німецьким клубом, який виграв турнір Ліги Європи. Однак у 1980 році ця команда у фіналі Кубка УЄФА (у 2009 році перейменована в Лігу Європи) за сумою двох матчів - 3:2 та 1:0 - перемогла "Боруссію" з Менхенгладбаха. Крім того, "Айнтрахт" у 1960 році грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів (нині - Лізі чемпіонів УЄФА), де поступився з рахунком 3:7 мадридському "Реалу".

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Наступного сезону "Айнтрахт" на правах переможця Ліги Європи вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів УЄФА.