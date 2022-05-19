 Франкфуртський ″Айнтрахт″ став переможцем футбольної Ліги Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2022

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Новини

Франкфуртський "Айнтрахт" став переможцем футбольної Ліги Європи

Взявши гору над шотландським "Глазго Рейнджерс" у післяматчевих пенальті, "Айнтрахт" із Франкфурта-на-Майні став першим німецьким клубом, який виграв турнір Ліги Європи. Щоправда, формально.

Айнтрахт виграв Лігу Європи

"Айнтрахт" формально став першим німецьким футбольним клубом, який виграв Лігу Європи

Клуб "Айнтрахт" із Франкфурта-на-Майні виграв футбольну Лігу Європи. У фіналі турніру, що проходив увечері в середу, 18 травня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в іспанській Севільї, німецька команда в серії післяматчевих пенальті взяла гору над шотландським "Глазго Рейнджерс".

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Перший тайм завершився нульовою нічиєю. У другій половині гри шотландці вийшли вперед після гола, забитого на 57-й хвилині півзахисником Джо Арібо. Проте через 12 хвилин нападник "Айнтрахта" Рафаель Борре відновив рівновагу. Додатковий час теж завершився без голу. Результат серії 11-метрових ударів визначив промах хавбека "Рейнджерса" Аарона Ремзі. Підсумковий рахунок - 5:4 на користь німецької команди.

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Для франкфуртців цей успіх у європейському клубному турнірі - другий за останні 42 роки. Формально "Айнтрахт" став першим німецьким клубом, який виграв турнір Ліги Європи. Однак у 1980 році ця команда у фіналі Кубка УЄФА (у 2009 році перейменована в Лігу Європи) за сумою двох матчів - 3:2 та 1:0 - перемогла "Боруссію" з Менхенгладбаха. Крім того, "Айнтрахт" у 1960 році грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів (нині - Лізі чемпіонів УЄФА), де поступився з рахунком 3:7 мадридському "Реалу".

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Наступного сезону "Айнтрахт" на правах переможця Ліги Європи вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів УЄФА.

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