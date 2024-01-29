Французькі фермери блокували дороги навколо Парижа

Після кількатижневих протестів фермери блокували основні автомагістралі, що ведуть у французьку столицю. Вони орбурені рівнем доходів, бюрократією та екологічною політикою країни.

Французькі фермери у понеділк, 29 січня, перекрили основні автомагістралі навколо Парижа, погрожуючи заблокувати столицю країни в рамках загострення протистояння з урядом через умови праці, повідомляє агентство AFP.

Протягом останніх тижнів у Франції, яка є потужним виробником сільськогосподарської продукції, відбулася низка протестів фермерів, обурених рівнем доходів, бюрократією та екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

29 січня фермери, які долучилися до протесту, розпочали акцію з блокування автостради А13 на захід від столиці, А4 на схід і А6, якою сотні тракторів прямували до Парижа з півдня. До середини дня, за даними служби моніторингу дорожнього руху Sytadin, вони, схоже, досягли своєї мети - створити вісім точок перекриття на головних дорогах, що ведуть до Парижа, зазначає AFP.

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МВС Франції: Протести не зачеплять аеропорти і міжнародний продовольчий ринок

У відповідь на дії фермерів уряд наказав залучити 15 000 поліцейських і жандармів. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін наказав силовикам проявляти стриманість, але також застеріг фермерів від втручання в роботу стратегічно важливих об'єктів. "Ми не збираємося дозволяти пошкодити урядові будівлі, будівлі податкової служби, супермаркети або зупиняти вантажівки, що транспортують іноземну продукцію", - сказав він.

Дарманін також заявив, що протести не зачеплять паризькі аеропорти "Париж - Шарль де Голль" та "Орлі", а також міжнародний оптовий продовольчий ринок у Ренжисі, що на південь від Парижа.

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Лідер профспілки фермерів FNSEA Арно Руссо та голова профспілки молодих фермерів Арно Гайо у понеділок мали зустрітися з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем, повідомили джерела AFP. "Наша мета - не дратувати французів або ускладнювати їхнє життя, а чинити тиск на уряд", - сказав Руссо в інтерв'ю телеканалу RTL.

Уряд країни намагається запобігти поширенню невдоволення серед працівників сфери сільського господарства за кілька місяців до виборів до Європейського парламенту, які вважаються ключовим випробуванням для уряду президента Франції Еммануеля Макрона, наголошує AFP.