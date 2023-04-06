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Французька міністерка Марлен Ш'яппа, яка знялась одягненою у фотосесії для Плейбой
Марлен Ш'яппаФото: Renaud Khanh/ABACA/abaca/picture alliance
ПолітикаФранція

Міністерка у Франції відкидає критику через фото для Playboy

Анастасія Шепелева
37 хв. тому

Міністерка соціальної економіки Франції Марлен Ш'яппа, яка знялась для журналу Playboy одягненою, наполягає, що жінки мають право позувати й оголеними, якщо вони цього хочуть.

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Міністерка соціальної економіки Франції Марлен Ш'яппа зіткнулася з критикою своїх колег через фотосесію для журналу Playboy. Випуск з'явився на полицях французьких магазинів у четвер, 6 квітня, втім фотографії просочилися у ЗМІ раніше.

На знімках вона позує повністю одягнена - у вбраннях у червоно-біло-синіх кольорах прапора Франції.

"Якщо деякі жінки хочуть позувати в чоловічому журналі та отримують від цього задоволення, я думаю, що ми не повинні їх засуджувати", - сказала Ш'яппа в інтерв'ю журналу.

Вона назвала Памелу Андерсон своєю натхненницею після слів, що позування для Playboy стало для неї "актом емансипації".

Розлоге інтерв'ю міністерки містить такі запитання як "чи є політика афродизіаком?" та заглиблюється в минуле 40-річної Ш'яппи, яка писала еротичні романи та висвітлювала такі питання як жіночий оргазм. Водночас здебільшого розмова зосереджена на роботі Ш'яппи як захисниці прав жінок в уряді президента Франції Еммануеля Макрона та піднімає такі теми як вуличні домагання, домашнє та сексуальне насильство, пише французьке інформаційне агентство AFP.

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Колег вразила фотосесія в Playboy на тлі протестів

Деякі колеги Ш'яппи були вражені тим, що випуск вийшов у розпал серйозної політичної кризи для французького уряду, який бореться з масовими протестами та страйками через підвищення пенсійного віку.

Так, прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн назвала зйомку "зовсім недоречною", а міністерка у справах рівності Ізабель Ром обурилася через вибір видання для просування теми емансипації. "Я задаюся питанням: чому обрати Playboy для спроб просунути справу жінок, коли цей журнал є концентрацією сексистських стереотипів? Він цілком про культуру об'єктивації жінок", - сказала вона в інтерв'ю Le Figaro та нагадала, що засновника Playboy Г'ю Гефнера звинувачували в сексуальному насильстві.

Подібна критика на адресу Ш'яппи викликає сумніви, чи залишиться міністерка на посаді під час імовірних перестановок в уряді, зауважує AFP.

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