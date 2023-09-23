Францією прокотилися акції проти поліцейського насильства

У Парижі та десятках інших міст протестуювали проти "систематичного расизму" в поліції. Протести у Франції почалися після того, як у червні біля Парижа був застрелений 17-річний юнак під час перевірки поліцією.

У низці міст Франції відбулися масові демонстрації проти поліцейського насильства та расизму. Протестувати у суботу, 23 вересня, закликав широкий альянс профспілок, лівих політичних та громадських організацій. Очікувалося, що у понад ста акціях візьмуть участь до 30 тисяч людей.

Зокрема, в акції протесту в Тулузі брали участь, за даними влади, близько 600 людей. Вони несли транспаранти з гаслами "Проти систематичного расизму", "Поліція калічить, поліція вбиває" та іншими. У Перпіньяні до акції долучилися близько 150 людей. У Парижі великий протестний марш розпочався у другій половині дня.

Вбивство 17-річного хлопця

Протести проти поліцейського свавілля у Франції розпочалися влітку після смерті 17-річного юнака Наеля М., якого наприкінці червня під час перевірки на дорозі у столичному передмісті Нантер застрелив співробітник поліції. Відео події потрапило в соцмережі. 38-річного поліцейського, який вистрілив у молодого водія, взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві. Попереднє розслідування показало, що поліцейський не дотримувався умов застосування зброї.

Трагедія викликала у Франції бурхливу суспільну реакцію, яка в деяких містах вилилася у вуличні погроми. Нічні вуличні заворушення відбувалися у Парижі та передмістях, а також в Тулузі, Ліоні та деяких інших містах Франції. В країні було проведено сотні затримань. Крім того, в ході заворушень у Марселі правоохоронці поранили 22-річного чоловіка гумовою кулею, після чого було розпочате розслідування щодо чотирьох співробітників поліції.

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