  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоФранція

Францією прокотилися акції проти поліцейського насильства

Ольга Лебедєва | Євгенія Наконечна
23 вересня 2023 р.

У Парижі та десятках інших міст протестуювали проти "систематичного расизму" в поліції. Протести у Франції почалися після того, як у червні біля Парижа був застрелений 17-річний юнак під час перевірки поліцією.

https://p.dw.com/p/4Wjk2
Акція протесту в Парижі, 23 вересня 2023 року
Акція протесту в Парижі, 23 вересня 2023 рокуФото: Bertrand Guay/AFP/Getty Images

У низці міст Франції відбулися масові демонстрації проти поліцейського насильства та расизму. Протестувати у суботу, 23 вересня, закликав широкий альянс профспілок, лівих політичних та громадських організацій. Очікувалося, що у понад ста акціях візьмуть участь до 30 тисяч людей. 

Зокрема, в акції протесту в Тулузі брали участь, за даними влади, близько 600 людей. Вони несли транспаранти з гаслами "Проти систематичного расизму", "Поліція калічить, поліція вбиває" та іншими. У Перпіньяні до акції долучилися близько 150 людей. У Парижі великий протестний марш розпочався у другій половині дня.

Вбивство 17-річного хлопця 

Протести проти поліцейського свавілля у Франції розпочалися влітку після смерті 17-річного юнака Наеля М., якого наприкінці червня під час перевірки на дорозі у столичному передмісті Нантер застрелив співробітник поліції. Відео події потрапило в соцмережі. 38-річного поліцейського, який вистрілив у молодого водія, взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві. Попереднє розслідування показало, що поліцейський не дотримувався умов застосування зброї.

Трагедія викликала у Франції бурхливу суспільну реакцію, яка в деяких містах вилилася у вуличні погроми. Нічні вуличні заворушення відбувалися у Парижі та передмістях, а також в Тулузі, Ліоні та деяких інших містах Франції. В країні було проведено сотні затримань. Крім того, в ході заворушень у Марселі правоохоронці поранили 22-річного чоловіка гумовою кулею, після чого було розпочате розслідування щодо чотирьох співробітників поліції.

Читайте також: Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Запуск ракети ATACMS

FT: Плани передати ATACMS приховали, щоб РФ не підготувалась

Політика23 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Корупція22 вересня 2023 р.
external

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Суспільство22 вересня 2023 р.08:07 хв.
експорт зерна

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Економіка22 вересня 2023 р.
Артилеристи Дмитро і Степан ідуть на позиції, де встановлені їхні гармати, Запорізька область, вересень 2023 року

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

Конфлікти22 вересня 2023 р.
Польський письменник Анджей Стасюк

Польський письменник Стасюк: "Україні треба допомагати"

Польський письменник Стасюк: "Україні треба допомагати"

Політика22 вересня 2023 р.
external

Як працює інклюзивна ферма-сироварня на Полтавщині

Як працює інклюзивна ферма-сироварня на Полтавщині

Суспільство22 вересня 2023 р.03:29 хв.
На головну сторінку