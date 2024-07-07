Франція заборонила експорт пістолетів Наполеона Бонапарта

Міністерство культури Франції заборонило вивезення двох пістолетів, які належали Наполеону Бонапарту. Нині вони мали бути продані на аукціоні.

Міністерство культури Франції заборонило вивезення двох пістолетів, які колись належали Наполеону Бонапарту і мали бути продані на аукціоні. Зброя, з якої імператор намагався застрелитися в 1814 році, становить "великий історичний і художній інтерес для національної спадщини" і тому повинна вважатися "національним надбанням", пояснила відповідальна комісія у справах національних цінностей.

Пістолети будуть виставлені на торги 7 липня аукціонними домами Osenat та Rossini у Фонтенбло поблизу Парижа. У цьому місті знаходиться замок, де Наполеон намагався накласти на себе руки після поразки у французькій кампанії. Однак його зброєносець висипав порох з пістолетів, які імператору виготовив версальський коваль, розповів аукціоніст Жан-П'єр Осена в інтерв'ю агенції AFP. "Наполеон прийняв отруту. Однак його знудило, і він не помер", - додав він.

Читайте також: Карту Буданова з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень

Наполеон подарував пістолети своєму зброєносцю на знак подяки за вірність. Відтоді вони перебувають у володінні родини.

Зброя, оздоблена золотом і сріблом, зберігається в дорогоцінній дерев'яній скриньці, прикрашеній вигравіруваним зображенням Наполеона. За оцінками, вона коштує від 1,2 до 1,5 мільйона євро.

Після оголошення заборони на вивезення французька держава має 30 місяців, щоб зробити пропозицію щодо купівлі пістолетів. Власник має право відмовитися. Якщо держава не придбає зброю, заборона на експорт буде знята, і пістолети можуть бути продані за кордон.

Читайте також: Гітару Маккартні продано на аукціоні на підтримку України