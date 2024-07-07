  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ІсторіяФранція

Франція заборонила експорт пістолетів Наполеона Бонапарта

Дмитро Шварц
7 липня 2024 р.

Міністерство культури Франції заборонило вивезення двох пістолетів, які належали Наполеону Бонапарту. Нині вони мали бути продані на аукціоні.

https://p.dw.com/p/4hynv
Пістолети Наполеона І
Французька держава має 30 місяців, щоб зробити пропозицію про купівлю пістолетівФото: Geoffroy van der Hasselt/AFP

Міністерство культури Франції заборонило вивезення двох пістолетів, які колись належали Наполеону Бонапарту і мали бути продані на аукціоні. Зброя, з якої імператор намагався застрелитися в 1814 році, становить "великий історичний і художній інтерес для національної спадщини" і тому повинна вважатися "національним надбанням", пояснила відповідальна комісія у справах національних цінностей.

Пістолети будуть виставлені на торги 7 липня аукціонними домами Osenat та Rossini у Фонтенбло поблизу Парижа. У цьому місті знаходиться замок, де Наполеон намагався накласти на себе руки після поразки у французькій кампанії. Однак його зброєносець висипав порох з пістолетів, які імператору виготовив версальський коваль, розповів аукціоніст Жан-П'єр Осена в інтерв'ю агенції AFP. "Наполеон прийняв отруту. Однак його знудило, і він не помер", - додав він.

Читайте також: Карту Буданова з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень

Наполеон подарував пістолети своєму зброєносцю на знак подяки за вірність. Відтоді вони перебувають у володінні родини.

Зброя, оздоблена золотом і сріблом, зберігається в дорогоцінній дерев'яній скриньці, прикрашеній вигравіруваним зображенням Наполеона. За оцінками, вона коштує від 1,2 до 1,5 мільйона євро.

Після оголошення заборони на вивезення французька держава має 30 місяців, щоб зробити пропозицію щодо купівлі пістолетів. Власник має право відмовитися. Якщо держава не придбає зброю, заборона на експорт буде знята, і пістолети можуть бути продані за кордон.

Читайте також: Гітару Маккартні продано на аукціоні на підтримку України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Голлівудський актор Арнольд Шварценеґґер

Шварценеґґер продав свій годинник на аукціоні за 270 тисяч євро

Шварценеґґер продав свій годинник на аукціоні за 270 тисяч євро

Шварценеґґер віз іменний годинник на аукціон у Кіцбюелі і планував продати його за 20 тисяч. Однак зірка не задекларувала хронометр і була оштрафована на митниці в Мюнхені.
Суспільство20 січня 2024 р.
Бріжітт та Еммануель Макрони - майбутня перша леді Франції та новобраний президент країни

Від Наполеона до Макрона - коли жінка старша за чоловіка (фотогалерея)

Від Наполеона до Макрона - коли жінка старша за чоловіка (фотогалерея)

Старший чоловік і молодша за нього жінка - модель шлюбу, апробована та визнана. Бріжіт Троньйо та Еммануель Макрон показують, що по-іншому - також прекрасно. І вони, до речі, не єдина така пара. Фотодобірка DW.
Суспільство11 травня 2017 р.

Наполеон, французи і… Бонн

Наполеон, французи і… Бонн

Представляти історію своєї країни – справа непроста. Німцям це добре відомо.У Франції також стикаються з подібною проблемою, особливо коли мова заходить про Наполеона. У Бонні відкрилася виставка про славетного француза.
18 грудня 2010 р.