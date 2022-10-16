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Фото: Peter van den Berg/Avalon/Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Франція вишколить до 2000 українських військових

Валерій Сааков | Аліна Коломієць
29 хв. тому

235-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 16 жовтня.

https://www.dw.com/uk/francia-viskolit-do-2000-ukrainskih-vijskovih/a-63454380

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 жовтня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 16 жовтня (час київський).

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За суботу російські окупаційні війська провели 8 артилерійських та мінометних обстрілів Сумщини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За даними посадовця, було зафіксовано 104 прильоти. Крім того, росіяни завдали 1 авіаудару, було випущено 6 ракет, додав Живицький. "У всіх випадках - попередньо, без жертв і руйнувань", - зазначив голова Сумської ОВА в Telegram-каналі.

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Франція проведе вишкіл до 2000 українських військових, заявив виданню Le Parisien французький міністр оборони Себастьєн Лекорню. Солдати ЗСУ будуть приряджені до французьких підрозділів на кілька тижнів. За словами урядовця, президент Еммануель Макрон вже схвалив цей план. Міністр також повідомив, що Франція передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale, кількість яких "узгоджується з українцями, але вона буде істотною, щоб дозволити їм захищати своє небо".

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Українські військові

Франція вишколить до 2000 українських військових

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