Франція видала міжнародний ордер на арешт Башара Асада

Президента Сирії Башара Асада вважають відповідальним за застосування забороненої хімічної зброї під час громадянської війни у його країні.

Суд у Франції у середу, 15 листопада, видав міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, його брата Махера Асада, який був де-факто начальником елітного військового підрозділу сирійської армії, та ще двох сирійських генералів у зв'язку з використанням у Сирії забороненої хімічної зброї проти цивільних.

Видачі ордерів на арешт, пов'язаних із звинуваченнями у пособництві при скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів, передувало розслідування атак з використанням хімічної зброї у місті Дума та у Східній Гуті у серпні 2013 року, внаслідок яких загинули понад 1400 людей.

Розслідування у цій справі ведеться у Франції з 2021 року за позовом громадської організації Сирійський центр ЗМІ та свободи слова (SCM), асоціації юристів з Ініціативи щодо правосуддя для відкритого суспільства (OSJI) і Сирійського архіву - організації, яка документує порушення прав людини в Сирії, пише агенція AFP.

"Це перший випадок видачі міжнародного ордера на арешт у зв'язку із застосуванням хімзброї в Гуті в 2013 році", - каже адвокат та засновник SCM Мазен Дарвіш. Він наголосив, що використання газу зарину не могло обійтися без участі президента Асада.

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Своєю чергою Стіва Костас із OSJI зауважив, що у цій справі Франція має можливість "встановити принцип відсутності імунітету щодо найсерйозніших міжнародних злочинів, навіть на найвищому рівні". Це вперше міжнародний ордер на арешт виданий щодо глави сирійської держави.

Застосування хімзброї в Сирії

Громадянська війна в Сирії почалася після того, як Асад відповів жорстким придушенням на протести, які почалися в 2011 році. Унаслідок війни загинуло понад пів мільйона людей, а половина довоєнного населення країни стала біженцями. ООН прирівняла дії режиму Асада до воєнних злочинів.

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Сирія заперечує застосування хімзброї, а у 2013 році погодилася приєднатися до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) і відмовитися від усієї хімічної зброї. Втім, попереднє спільне розслідування ООН та ОЗХЗ показало, що сирійський уряд використав нервово-паралітичний газ зарин у березні 2017 року. Крім того, за даними Групи розслідування та ідентифікації (ГРІ) при ОЗХЗ, сирійські урядові сили під час громадянської війни кілька разів застосовували у якості зброї хлор.

Нагадаємо, щодо російського президента Володимира Путіна, який втрутився у війну в Сирії і підтримав Асада, тежвиданий ордер Міжнародного кримінального суду на арешт за підозрою у незаконній депортації людей, зокрема дітей, з України в Росію .