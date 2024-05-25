Франція почала евакуацію туристів із Нової Каледонії

Перших французьких мандрівників забрали до Австралії та Нової Зеландії на борту військових літаків. Звідти вони продовжать шлях комерційними рейсами до Франції.

Франція почала евакуацію громадян своєї країни у зв'язку з наймасштабнішими заворушеннями у французькому заморському володінні Нова Каледонія за останні 40 років. Як повідомив французький телеканал BFMTV у суботу, 25 травня, перших мандрівників евакуйовано до Австралії та Нової Зеландії на борту військових літаків вранці того ж дня. Міжнародний аеропорт Ла-Тонтута поблизу Нумеї - столиці Нової Каледонії - закритий від 14 травня, і відтоді всі комерційні рейси скасовано.

"Заходи з відправлення іноземців і французьких туристів додому тривають", - йдеться в заяві високої комісії, що представляє інтереси французької держави, яку наводить агенція AFP. Звідти вони продовжать шлях комерційними рейсами до Франції та інших країн. Зазначається, що самі Австралія та Нова Зеландія почали репатріацію своїх громадян ще 21 травня.

Заворушення в Новій Каледонії

Заворушення на території Франції в південній частині Тихого океану тривають з 13 травня. Париж оголосив надзвичайний стан і направив на розташований приблизно за 17 тисяч кілометрів від материкової частини Франції архіпелаг додаткові сили безпеки. За повідомленням влади, вже загинуло семеро людей - останнього з них застрелив у п'ятницю поліцейський, на якого напали протестувальники.

Приводом для заворушень послужила запланована Парижем поправка до конституції, яка має надати тисячам жителів французького походження право голосу. Однак прихильники незалежності Нової Каледонії, населення якої становить 270 тисяч осіб, побоюються, що це зменшить вплив корінного населення. Корінна етнічна група канаків давно сподівається на створення власної держави.