Франція після масових заворушень. Що далі?

Після кількох днів і ночей заворушень хвиля насильства на вулицях Франції, здається, поволі спадає. У ніч на понеділок поліція затримала 157 осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ. Це значно менше, ніж попередніми ночами. Хоча й цього разу зовсім без сутичок з правоохоронцями не обійшлося. Так, у Ліоні поліції довелось застосувати сльозогінний газ проти правих екстремістів, що також вийшли на вулиці. Але в порівнянні із сутичками минулих днів і ночей, коли палали авто та будівлі, а поліція інколи говорила про понад тисячу затриманих, минула ніч пройшла відносно спокійно.

За даними французького МВС, загалом за майже тиждень заворушень були пошкоджені 350 будівель та 300 автомобілів. Як повідомляється, зазнали атак 79 поліцейських дільниць, 34 мерії та 28 шкіл. "Під гарячу руку" потрапляли також магазини та сміттєві баки, в поліцейських летіли петарди. Поранення отримали 249 правоохоронців. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн назвала це "нестерпним та невибачним" насильством. Вона висловила свою підтримку поліції та службам з надзвичайних ситуацій, які "відважно виконали свій обов'язок".

Читайте також: Під Парижем нападники атакували будинок мера

Лише відносний спокій

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен зробив ставку на масову присутність поліції. По всій країні було розгорнуто 45 тисяч поліцейських, на вулиці вийшла бронетехніка. Як повідомляють ЗМІ, Дарманен дав вказівку діяти рішуче і якнайшвидше затримати учасників заворушень. Деякі оглядачі вважають, що саме рішучість влади допомогла дещо вгамувати пристрасті.

Після нічних сутичок у Парижі, 2 липня 2023 Фото: Juan Medina/REUTERS

Між тим, в емоційному зверненні бабуся юнака Нахеля М., смерть якого майже тиждень тому спричинила заворушення, звернулася із закликом зупинити насильство. "На щастя, є поліція. Людям, які трощать все, я кажу: "Стоп". Як зауважила вона в ефірі телеканалу BFMTV, погромники використали смерть її 17-річного онука, якого застрелив поліцейський, "як привід" для безладів. Водночас жінка визначала, що відчуває гнів відносно цього поліцейського, але не хоче узагальнювати. Вона висловила упевненість у тому, що справедливість у справі буде встановлено. "Я вірю в судову систему", - сказала вона.

Читайте також: У Франції поменшало заворушень

Макрон про вину батьків погромників та відповідальність соцмереж

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, якому довелося відкласти державний візит до ФРН, планує в понеділок, 3 липня, консультації з головами Сенату та Національних зборів. Про це ЗМІ повідомили після брифінгу Макрона з прем’єр-міністеркою Елізабет Борн та кількома міністрами. У вівторок президент планує прийняти 220 мерів міст, які особливо постраждали від заворушень останніх кількох днів.

Ще невдовзі після початку заворушень Макрон звернув увагу на "інколи дуже юний вік" багатьох учасників безладів. "Батьки несуть відповідальність за те, щоб вони (заворушники. - Ред.) залишалися вдома. Республіка не повинна заміняти собою їхню роль", - сказав він тоді й звернувся до батьків з проханням стежити за тим, щоби їхні діти не брали участь у заворушеннях.

Президент Франції Еммануель Макрон, 28 червня 2023 Фото: Ludovic Marin/AFP

Президент Франції також говорив про негативну роль соцмереж в ескалації насильства. Саме через соцмережі, сказав він, організовували збори, а юних користувачів заохочували відтворювати акти насильства. "Іноді виникає відчуття, що дехто на вулицях відтворює сцени з відеоігор, якими вони інфіковані", - сказав Макрон. Він також закликав соцмережі видалити "особливо делікатний" контент щодо заворушень після смерті 17-річного підлітка. Відповідального підходу він очікує в тому числі від таких платформ як Snapchat та TikTok. Макрон заявив, що влада вживатиме заходів проти осіб, які використовують соцмережі для подальшого розпалювання заворушень.

Читайте також: Франція: дебати про поліцейське насильство після вбивства підлітка

Влада перед вибором

Оглядачі припускали, що Макрон після кризової зустрічі з керівниками відомств може бути змушений запровадити надзвичайний стан. Раніше прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн також говорила про те, що не виключає оголошення загальнонаціонального надзвичайного стану. Однак у керівництві країни все ж вважають, що міністерство внутрішніх справ ще не вичерпало всіх можливих заходів для угамування ситуації.

Поки, щоправда, неясно як це має виглядати на практиці. Президент Макрон заявив, що для протидії сутичкам буде мобілізовано більше поліцейських. За його словами, у регіонах, що особливо постраждали від заворушень і погромів, будуть скасовані деякі великі заходи. Зокрема, на вихідних вже було скасовано великий концерт культової французької співачки Мілен Фармер на стадіоні Стад де Франс у передмісті Парижа Сен-Дені. "Це жарт? Нас, тих, хто не палить машини, карають. Макрона у відставку!", - з розчаруванням говорили фанати співачки кореспондентам газети Le Parisien.

Професор французьких досліджень в університеті Іллінойс Даніель Набіль Марун в ефірі телеканалу France24 зауважив, що президент Макрон постав зараз перед непростим викликом. "Головне питання в тому - яка роль у поліції? Чи це політизована структура для президента, яка чавить потенційно ворожі виступи, або ж це сила, яка продовжує відстоювати ідеали Республіки?", - коментує науковець.