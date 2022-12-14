Франція підтримає відбудову енергетики України

Війна Росії проти України - новини середи, 14 грудня, (оновлюється).

++12.55++

Президент Росії Володимир Путін "фундаментально" прорахувався у війні проти України, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). На його думку, жоден з планів Путіна не спрацював, адже російський президент недооцінив як мужність українців, так і волю їхніх європейських союзників об'єднатися проти "великодержавної манії та імперіалізму". Як наслідок, Росія перебуває в ізоляції як ніколи раніше, зауважив канцлер у своїй промові в Бундестазі. Він додав, що через брак успіху на фронті, Путін вдається до стратегії випаленої землі, атакуючи інфраструктуру України. "Але у тут Путін не має успіху. Тому що українці згуртовані й все витримують", - заявив канцлер, якого цитує інформагенція dpa.

++12.43++

Завдяки блискучій роботі сил ППО під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 випущених БПЛА було збито, повідомили в держкомпанії "Укренерго". Однак ситуація в енергосистемі України досі залишається складною. "Вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії", - наголосили в компанії.

++12.32++

Біля кордону з Білоруссю від вибуху російської міни постраждала людина. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. "На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook. Тож Держприкордонслужба нагадала, що "в прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах".

++12.22++

Франція надасть обладнання на 415 мільйонів євро для відновлення українського енергосектора, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Я вдячний країнам і компаніям, які з самого початку війни допомагають Україні. Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті - високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка обладнанням на суму 415 мільйонів євро, яке Франція надасть Україні, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору", - наводить слова урядовця пресслужба міністерства.

Галущенко нагадав, що внаслідок російських атак постраждало майже 50 відсотків енергетичної інфраструктури України, що протягом двох місяців практично щодня потерпає від російських ударів. З огляду на це міністр наголосив на важливості солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від "енергетичної" агресії Росії. Очільник міненерго додав, що Україна також потребує газотурбінних та газопоршневих блоків, що допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

++11.58++

Більшість громадян країн-членів Європейського Союзу схвалюють підтримку ЄС України після повномасштабного вторгнення РФ, свідчать результати опитування "Євробарометра", проведеного Європейським парламентом з 12 жовтня до 7 листопада 2022 року, результати якого оприлюднено у середу. "74 відсотки громадян ЄС схвалюють підтримку ЄС України після російського вторгнення. У всіх державах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку ЄС, однак найвищий рівень підтримки спостерігається у Швеції (97 відсотків), Фінляндії (95 відсотків), Нідерландах (93 відсотки), Португалії (92 відсотки) та Данії (92 відсотки). Через десять місяців після початку війни в Україні підтримка конкретних заходів, вжитих ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна допомога Україні, залишається настільки ж високою і становить 73 відсотки", - ідеться у супровідному пресрелізі.

++11.45++

Служба безпеки України в середу вживає контррозвідувальних заходів на 19 об'єктах УПЦ (МП) у дев'яти областях. "Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях", - ідеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", - наголошується у повідомленні. Мета заходів - недопущення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та захисту населення від провокацій і терористичних актів, кажуть у спецслужбі. "За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", - інформують у СБУ.

++11.41++

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області 13 грудня загинула одна людина, а ще одна отримала поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram-каналі. За даними посадовця, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли територію Херсонщини 42 рази, застосувавши для цього артсистеми, РСЗВ, танки та міномети. "Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення", - поінформував Янушевич.



++11.35++

Верховна Рада виконала всі рекомендації Європейської Комісії, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук. "Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та ухвалила усі необхідні системні законопроєкти для виконання рекомендацій Єврокомісії", - наводить слова Стефанчука пресслужба апарату ВР. Він нагадав, що сім рекомендацій Єврокомісії, частину з яких мала реалізувати Верховна Рада, Україна отримала 23 червня під час набуття статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Читайте також: У ЄС не поспішають називати дату початку переговорів про вступ України

++11.30++

Система протиповітряної оборони у Київській області спрацювала успішно під час ранкової атаки дронів-камікадзе, тож "прильотів" у регіоні немає, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Повітряна тривога на Київщині тривала понад три години. Від самого ранку область атакували ворожі безпілотники. Країна-терорист знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО", - повідомив Кулеба у Telegram-каналі. Нині служби шукають місця падіння збитих "шахедів". "Маємо один пошкоджений уламками дрона приватний будинок. На щастя, без постраждалих", - додав посадовець.

++11.23++

Італійське місто Бергамо, яке є містом-побратимом міста Буча Київської області, у співпраці з гуманітарною організацією CESVI профінансує створення у Бучі 11 Пунктів незламності. "Бергамо, місто-побратим Бучі, разом з італійською гуманітарною організацією CESVI профінансує 11 Пунктів незламності в українському місті, де всі - від людей похилого віку до дітей - зможуть зігрітися в зимовий період", - повідомляється у Twitter посольства Італії в Україні.

++10.48++

Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки безпілотників запевнила Україну в підтримці та подальшій допомозі з боку США. "Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають у всій Україні", - написала вона у своєму Twitter. "Ми з вами - ще більше допомоги вже у дорозі", - запевнила вона.

++10.32++

СБУ проводить обшуки у кафедральному соборі святого великомученика Георгія Побідоносця УПЦ Московського патріархату у Львові, повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Львівської облради Юрій Холод. "СБУ з обшуками в храмі Московського патріархату", - написав Холод. Холод додав знімок, на якому біля входу до храму на вулиці Тараса Бобанича стоять кілька чоловіків в уніформі та написом "СБУ". Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ підтвердило проведення обшуку у зазначеному храмі.

++09.58++

Російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії прибережну зону Очаківської громади Миколаївської області, про що повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі. Згідно з інформацією районних військових адміністрацій, 13 грудня, о 13:50 було зафіксовано ворожий обстріл зі ствольної артилерії по прибережній зоні Очаківської громади. Постраждалих немає. У місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч проминули відносно спокійно, додав посадовець.

++09.33++

Київ зазнав двох хвиль атаки дронів-камікадзе. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. "Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, - поінформував посадовець у Telegram-каналі.



++09.11++

Росія атакувала 14 грудня українську територію іранськими безпілотниками, які запустила зі східного узбережжя Азовського моря, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. "14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні. Ударні дрони летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря, додали в пресслужбі.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що сили ППО столиці станом на 8:00 ранку збили 11 "Шахедів", а о 8:55 стало відомо про 13 збитих іранських БПЛА. Вже о 09:10 було оголошено відбій.

++08.43++

У ніч на 14 грудня російські окупанти випустили по Нікопольському районі Дніпропетровської області понад 50 снарядів з РСЗВ типу "Град" і "Ураган", а також важкої артилерії. Унаслідок цих обстрілів у Нікополі пошкоджено будинки, СТО, газопроводи та лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - написав Резніченко у Telegram-каналі.



++08.26++

У Шевченківському районі столиці уламок збитого дрона пошкодив дві адмінбудівлі, повідомили в КМВА. Також унаслідок атаки дронів у селищі Вишневе під Києвом безпілотник-камікадзе пошкодив приватний будинок, повідомив заступник керівника ОП Тимошенко. За даними на 08:00 ранку силам ППО на Київщині вдалося збити 11 безпілотників-"шахедів".

++08.13++

Протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських агресорів у районах 14 населених пунктів трьох областей. Такі дані містить традиційне ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Зокрема Сили оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області, йдеться в зведенні.

Повідомляється також, що російські окупаційні сили завдали один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупаційні сили вчинили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, додають у Генштабі ЗСУ.





++07.55++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в українській столиці. "Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - написав Кличко в Telegram. Пізніше він додав, що силам ППО вдалося збити в небі над столицею вже 10 дронів іранського виробництва. Раніше цього дня голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу розрахунків ППО на Київщині. Згодом він додав, що цього разу йшлося про атаку дронами-шахедами.

"Більшість безпілотників збиті силами ППО в області", - написав посадовець у Telegram.

++07.40++

Нова Зеландія направить три мільйони новозеландських доларів (1,82 мільйона євро) через Міжнародний комітет Червоного Хреста на придбання гуманітарної допомоги для України, заявила прем'єр-міністерка острівної держави Джасінда Ардерн. Йдеться про медичне приладдя та обладнання, трансформатори та електрогенератори, а також харчові продукти, воду і предмети гігієни, пояснила керівниця новозеландського уряду.

++07.21++

Збройні сили Білорусі навряд чи нападуть на Україну, попри оголошену Мінськом раптову перевірку бойової готовності армії, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Пересування військової техніки та особового складу, анонсоване білоруським міноборони, а також перекидання бронетранспортерів БТР-80 і танків Т-80 у Брестській області, на яке звернула увагу низка Telegram-каналів, імовірно, є частиною російських інформаційних операцій, що досі тривають, підкреслюють аналітики ISW у щоденному огляді . Генштаб ЗСУ 13 грудня зазначав, що ситуація поблизу білоруського кордону залишається без істотних змін, а ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Читайте також: Розвідка заперечує дані про загрозу нового наступу на Україну з Білорусі