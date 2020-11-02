 Фракція ″Слуги народу″ готова підтримати проєкт Зеленського про КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Фракція "Слуги народу" готова підтримати проєкт Зеленського про КСУ

Попри певні ризики, фракція "Слуга народу" готова проголосувати за законопроєкт Зеленського щодо припинення повноважень суддів КСУ. Іншим варіантом є їхня добровільна відставка, говорять у фракції та в Офісі президента.

Члени президентської фракції готові підтримати його ідею щодо КСУ

Члени президентської фракції готові підтримати його ідею щодо КСУ

Фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді підтримає законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного суду України, якщо не знайдеться інших рішень. Про це ввечері у понеділок, 1 листопада, повідомила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

"Фракція буде готова підтримати цей законопроєкт, якщо ми не знайдемо інших, менш болючих рішень", - сказала вона. Янченко уточнила, що під "менш болючими рішеннями" розуміється відставка глави КС та інших суддів, які ухвалювали скандальне рішення щодо декларацій посадовців.

Зеленський, своєю чергою, на засіданні фракції говорив про те, що його законопроєкт щодо припинення повноважень нинішнього складу КСУ містить певні ризики, але це єдине прийнятне рішення для вирішення кризи, що виникла. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Зрозуміло, що найкращий варіант виходу з кризи - це добровільна відставка суддів КС, які себе дискредитували. Це дасть змогу швидко завершити кризу без шкоди для державності", - зазначив він, цитує агенція "Інтерфакс-Україна"

Законопроєкт Зеленського ще має розглянути комітет з питань правової політики. В цьому комітеті DW повідомили, що 2 листопада засідання не проводилось, і воно має відбутися 4 листопада. 

До фракції "Слуги народу" входять 246 народних депутатів. Для ухвалення законопроєкту необхідними є 226 голосів.

29 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

Президент пропонує у своєму законопроєкті визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року таким, що не створює правових наслідків, оскільки воно "ухвалене суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Президент України ініціює повернення редакцій закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ. Також у законопроєкті передбачається припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення скандального рішення, і після його ухвалення відповідні суб'єкти мають розпочати процедуру відбору нових суддів.

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