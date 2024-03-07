Великобританія передасть Україні 10 тисяч новітніх дронів

Великобританія планує передати Україні 10 тисяч FPV-дронів, ударних БпЛА-камікадзе, розвідувальних та морських дронів. Загалом Лондон виділив на це близько 380 мільйонів євро.

Великобританія передасть понад 10 тисяч новітніх безпілотників для Сил оборони України, виділивши на ці потреби загалом 325 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 380 мільйонів євро в перерахунку), повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства у четвер, 7 березня.

Більшу частину з них становитимуть FPV-дрони, але також буде передана тисяча ударних БпЛА-камікадзе, розроблених у Великобританії, розвідувальні та морські дрони.

Понад 100 мільйонів фунтів з цього пакета спрямують "на морський потенціал", щоб Україна продовжила "змінювати ситуацію в Чорному морі", зазначив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс під час візиту до Києва.

"Я збільшую наше зобов’язання озброїти Україну новими передовими безпілотниками, які надходять безпосередньо від британської оборонної промисловості, яка є лідером у світі, - прямо з виробництва на передову", - наголосив Шаппс.

Він також закликав міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії в цих зусиллях. Минулого місяця Сполучене Королівство і Латвія очолили "коаліцію дронів", і оголосили про наміри передати Україні "тисячі" дронів.

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Лідерство Великобританії в наданні допомоги

Про плани надати новий пакет допомоги Шаппс повідомив президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова, з якими зустрівся під час візиту в Україну.

Своєю чергою Зеленський подякував уряду та народу Великобританії "за лідерську підтримку в наданні допомоги Україні", повідомляє Офіс президента.

Вони обговорили продовження оборонної співпраці щодо подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпечення інших нагальних потреб України в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

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