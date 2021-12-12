"Формула-1": Ферстаппен виграв у Гемілтона дуель за чемпіонство

Нідерландський автогонщик, пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен у неділю, 12 грудня, вперше у своїй кар'єрі завоював чемпіонство у класі автоперегонів "Формули-1". Під час останньої гонки сезону в Абу-Дабі 24-річний гонщик у драматичній розв'язці вирвав перемогу у британця Льюїса Гемілтона, що представляє команду Mercedes, обійшовши його на останньому колі.

До фінального заїзду в Абу-Дабі після 21 етапу "Формули-1" Ферстаппен та Гемілтон мали однакову кількість очок - по 369,5. Проте нідерландець стартував у гонці першим, адже він мав на одну перемогу більше за британця у попередніх етапах - на його рахунку у цьому сезоні було дев'ять перемог, тоді як Гемілтон фінішував першим вісім разів, інформує агенція SID. Утім, на початку гонки британцю вдалося вирватися вперед і триматися першим до останнього кола, коли Ферстаппен завдяки вчасній заміні гуми зміг скоротити відставання і вирвав перемогу, та, відповідно, чемпіонство у свого титулованого суперника.

Макс Ферстаппен святкує свою перемогу

"Це божевілля. Коли я був маленьким, моєю ціллю було стати гонщиком "Формули-1". Ти мрієш про п'єдестали та перемоги. Але коли тобі кажуть, то ти став чемпіоном світу, і це неймовірно", - сказав Ферстаппен після своєї перемоги, цитує агенція AFP.

Утім, у команді Mercedes заявили, що оскаржать результат гран-прі Абу-Дабі, оскільки, на її думку, під час одного з виїздів автомобіля безпеки на пізній стадії гонки було порушено регламент змагань. Пізніше ввечері у неділю Міжнародна автомобільна федерація, яка проводить "Формулу-1", відхилила скарги команди Mercedes й тим самим підтвердила чемпіонство Ферстаппена.

Команда Red Bull святкує перемогу Макса Ферстаппена

Макс Ферстаппен став першим представником Нідерландів в історії, який став чемпіоном "Формули-1". Льюїс Гемілтон, як і німець Міхаель Шумахер (Michael Schumacher), ставав чемпіоном "Формули-1" рекордну кількість разів. На його рахунку сім чемпіонських титулів - у 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.