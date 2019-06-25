Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Американський автогігант Ford оголосив істотне скорочення персоналу в Європі. Згідно з оприлюдненими в четвер, 27 червня, планами керівництва європейського представництва Ford, на континенті під скорочення підпадають 12 тисяч робочих місць. Так само в компанії планують цілком закрити окремі виробничі потужності в Європі.
Згідно з задумом менеджменту Ford, до кінця 2020 року число європейських автозаводів компанії має скоротитися на шість одиниць - до 18, повідомляє сайт компанії. Зокрема планується закрити автозаводи в Росії, Франції, Великобританії. Натомість автомобільний завод Ford у Словаччині автоконцерн хоче продати. Виробничі потужності в Німеччині не закриватимуть, однак їхній персонал істотно скоротять, ідеться в повідомленні.
У компанії раніше не приховували плани скоротити 5,4 тисячі робочих місць лише у ФРН. У Ford запевняють, що ведуть переговори з працівниками, щоб пом'якшити наслідки оптимізації для тих, хто підпадає під цю хвилю. Також керівництво Ford обіцяє в майбутньому дотримуватися стратегії сталого розвитку свого європейського бізнесу.
2018 року європейське представництво Ford зазнало значних збитків. Однак цього року компанії вдалося покращити ситуацію, тож менеджмент очікує до кінця поточного року на "істотні покращення" фінансових результатів у Європі.
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Ford Model T (1908)
Завдяки Model T Генрі Форд не лише здійснив революцію у світі транспорту, а й вплинув на перебіг індустріалізації загалом. Автомобілі Форда, які виготовляли на конвеєрі, на початку ХХ століття стали першими масово доступними за ціною автівками. Ford Model T вважають "матір'ю" всіх колекційних авто.
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Rolls Royce Phantom (1925)
У "золоті двадцяті" роки Rolls Royce вивів на ринок модель автомобіля класу люкс - Phantom. Марка існує й сьогодні, однак старі авто цієї моделі з мотором потужністю в 40 кінських сил - із багатьох точок зору справжні унікуми. Салони цих "крутих тачок" виготовляли спеціально навчені майстри за індивідуальними побажаннями клієнтів. Особливо популярним авто було в Індії.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
Alfa Romeo 8C (1938)
У будні в Alfa Romeo 8C можна возити родину, а на вихідних - гасати італійським узбережжям... Культова модель довго хвилювала фантазію італійських автовиробників та була мрією хобі-автогонщиків. Мотор цього авта має вісім циліндрів. Виробництво Alfa Romeo 8C було лімітованим, тож попит на цю модель незмінно високий.
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Mercedes Benz 300 SL (1957)
Легендарний болід з дверцятами, що відчиняються вгору і нагадують крила чайки. Створивши модель 300 SL, Mercedes вивів на ринок перший автомобіль із системою безпосереднього впорскування палива. Особливо популярна модель, виготовлена тиражем у 29 екземплярів, де кузов зроблено цілковито з алюмінію. Легкий 300 SL був розрахований передусім на швидкість і отримання втіхи від кермування.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
Cadillac Eldorado (1959)
Пісня Брюса Спрінгстіна "Pink Cadillac" стала хітом 1980-х. Герой цієї пісні зустрічається з дівчиною лише тому, що в неї є таке авто. "Кадиллак" був страшенно популярний у 1950-х, проте з часом його слава дещо зблякла. Новіші моделі Cadillac великим попитом не користувалися, але Cadillac Eldorado як був, так і залишається іконою серед олдтаймерів.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
Jaguar E-Type (1961)
Позачасовий дизайн, любов до деталей і багато кінських сил під капотом. Jaguar E-Type досі зачаровує своїм британським шармом. Британська газета Daily Telegraph віднесла це "дитя" 1960-х до сотні найгарніших автомобілів світу. Навіть Енцо Феррарі вважав цю модель "Ягуара" найгарнішим авто всіх часів.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
MG MGB Roadster (1962)
Класика від MG. Ця модель не лише тішить око своїм дизайном. MGB - один із перших автомобілів зі спеціально розробленою зоною деформації кузова. За рівнем безпеки "британець" навіть витримує конкуренцію з новішими моделями.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
Aston Martin DB5 (1964)
Мартін. Астон Мартін. Так само, як мартіні з горілкою та гарні жінки, він незмінно супроводжує Джеймса Бонда. Виготовлений тиражем у всього лише трохи більше тисячі екземплярів, Aston Martin DB5 особливо популярний серед колекціонерів. За такий олдтаймер доведеться віддати чималі гроші.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)
Хоча "Мустанг" у Європі зовсім не має такого статусу, як у США, прихильники в нього все-таки є. Врешті-решт, дизайн кожної нової моделі "Мустанга" гарніший за попередній. Авто, яке спершу носило ім'я свого конструктора Керрола Шелбі, дуже популярне перш за все серед хобі-автомеханіків. Автомобілі такого типу, як на фото, вже не виробляють.
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Найбільший у світі ярмарок олдтаймерів
Chevrolet Camaro RS/SS (1967)
"Вічний конкурент" Ford Mustang, створений у 1967 році. Як і всі інші авто Chevrolet, назва тодішньої новинки повинна була починатися на "С". Так в останню хвилину з'явилося "ім'я" Camaro замість запланованої "пантери" ("Panther"). Chevrolet Camaro вразив публіку перш за все комплексною системою безпеки, що в ті часи вважалося розкішшю.
Автор: Сертан Сандерсон, Аніта Грабська