Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Американський автогігант Ford оголосив істотне скорочення персоналу в Європі. Згідно з оприлюдненими в четвер, 27 червня, планами керівництва європейського представництва Ford, на континенті під скорочення підпадають 12 тисяч робочих місць. Так само в компанії планують цілком закрити окремі виробничі потужності в Європі.

Згідно з задумом менеджменту Ford, до кінця 2020 року число європейських автозаводів компанії має скоротитися на шість одиниць - до 18, повідомляє сайт компанії. Зокрема планується закрити автозаводи в Росії, Франції, Великобританії. Натомість автомобільний завод Ford у Словаччині автоконцерн хоче продати. Виробничі потужності в Німеччині не закриватимуть, однак їхній персонал істотно скоротять, ідеться в повідомленні.

У компанії раніше не приховували плани скоротити 5,4 тисячі робочих місць лише у ФРН. У Ford запевняють, що ведуть переговори з працівниками, щоб пом'якшити наслідки оптимізації для тих, хто підпадає під цю хвилю. Також керівництво Ford обіцяє в майбутньому дотримуватися стратегії сталого розвитку свого європейського бізнесу.

2018 року європейське представництво Ford зазнало значних збитків. Однак цього року компанії вдалося покращити ситуацію, тож менеджмент очікує до кінця поточного року на "істотні покращення" фінансових результатів у Європі.