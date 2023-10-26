Фонд Клуні звернувся до ФРН через злочини РФ в Україні

"Фонд Клуні за справедливість" (The Clooney Foundation for Justice, CFJ), заснований Амаль і Джорджем Клуні, звернувся до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням провести розслідування за трьома епізодами ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Про це повідомила пресслужба CFJ у четвер, 26 жовтня.

Як наголошується в повідомленні, заяви подано в Німеччині, оскільки в німецькому законодавстві закріплено принцип універсальної юрисдикції, який дає змогу правоохоронним органам країни почати кримінальне розслідування за фактом злочинів, скоєних за межами Німеччини, незалежно від громадянства підозрюваних або потерпілих чи наявності у будь-кого з них зв'язків із Німеччиною.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року команда міжнародних юристів і слідчих, які працюють у межах ініціативи CFJ The Docket, збирає докази та готує матеріали, що детально описують порушення, вчинені російськими військами на українській території. "The Docket збирає докази злочинів, ініціює судове переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини і масові звірства, і представляє інтереси постраждалих у їхньому прагненні до справедливості", - зазначили в CFJ.

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Усі три справи стосуються російських командирів вищої та середньої ланки, яких The Docket визначив як імовірних підозрюваних. "Наша команда витратила півтора року на те, щоб опитати свідків, провести польові роботи, проаналізувати документи, вивчити супутникові знімки, ухвалити рішення щодо найкращого юридичного підходу і підготувати до процесу тих, хто вижив, і сім'ї жертв", - каже Аня Нейстат, директорка з правових питань The Docket.

Усі позови супроводжуються детальним аналізом відповідних норм міжнародного та німецького права. Аналогічні досьє передано до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) для підтримки зусиль МКС із притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Невибіркові удари, тортури, страти, сексуальне насильство

Перша справа стосується невибіркової ракетної атаки на курорт в Одеській області, удар по якому влітку 2022 року було завдано надзвуковими ракетами Х-22. Х-22 є одними з найменш точних і найбільш руйнівних в арсеналі російської зброї. Унаслідок удару загинули 22 мирні жителі і ще 40 дістали важкі поранення. The Docket представляє інтереси 11 сімей жертв і постраждалих.

У другій справі проходять командири російських сухопутних військ, які незаконно затримали, катували і стратили чотирьох осіб у Харківській області під час окупації цієї території з березня по вересень 2022 року. The Docket представляє інтереси сімей трьох із чотирьох жертв. Цю скаргу подано спільно з Truth Hounds, українською правозахисною організацією, з якою The Docket співпрацює від самого початку своєї роботи в Україні.

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Підозрюваними у третій справі стали командири російських підрозділів, причетні до цілої низки злочинів, включно зі стратами, тортурами, сексуальним насильством, мародерством та іншими порушеннями, вчиненими під час окупації Київської області в березні 2022 року. The Docket представляє інтереси людини, яка пережила тортури, і сім'ї чоловіка, вбитого російськими військами під час окупації. "Ми вважаємо, що, відкривши це провадження, Німеччина може зробити істотний внесок у зусилля із забезпечення справедливості для всіх українців, які вижили", - впевнена Марина Слободянюк, керівниця відділу розслідувань Truth Hounds.

У Німеччині інтереси постраждалих та їхніх родин представлятимуть відомий німецький адвокат Наталі фон Вістінґгаузен (Natalie von Wistinghausen), а також юристи The Docket.

Якщо німецька влада визнає надані докази проти конкретних винних переконливими, вона може почати кримінальне розслідування і видати ордери на арешт підозрюваних, що дасть змогу заарештувати їх, екстрадувати і притягнути до відповідальності. Ордери на арешт можуть бути виконані в країнах за межами Німеччини через системи Європолу та Інтерполу. МКС також може видавати ордери на арешт основних підозрюваних.

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