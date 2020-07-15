 Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю ″Дніпро″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

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Новини

Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро"

14 вересня до державного бюджету надійшли понад 1,1 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро", аукціон щодо якого було проведено 15 липня. Переможець виконав усі вимоги, повідомив Фонд держмайна України.

Центр Києва

Центр Києва (архівне фото)

Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро", аукціон щодо якого було проведено 15 липня. Згідно з опублікованим у вівторок, 15 вересня, повідомленням на сайті ФДМУ, напередодні до державного бюджету надійшли понад 1,1 мільярда гривень від приватизації цього готелю.

"Таким чином, переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу", - йдеться в повідомленні.

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У ФДМУ зазначили, що переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам чинного законодавства. Вже після отримання позитивних результатів перевірок переможець аукціону переказав вказану суму до держбюджету.

У ФДМУ наголошують, що з початку року провели загалом 1548 аукціонів на загальну суму майже 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, 15 липня, ФДМУ продав на онлайнаукціоні готель "Дніпро" у центрі Києва за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Ця сума в 13,7 разів більша за стартову ціну лота, що становила 80,923 мільйона гривень. Тоді для участі в аукціоні зареєструвалися 29 учасників. Згідно з даними єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, засновником "Смартленда" є компанія "Айс Таун", а кінцевим бенефіціаром - Максим Терещук. Власником "Айс Таун" вказано Олексія Ігуніна.

У ФДМУ наголошували, що умовами для власника є збереження назви в будь-яких комбінаціях з іншими словами, а також профілю цього об'єкта приватизації.

Крім того, готель не може мати категорію нижче "чотирьох зірок", власник повинен зберегти персонал і соціальні гарантії.

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Готель "Дніпро" розташований в центрі Києва на Європейській площі за адресою: вулиця Хрещатик, 1/2. У ньому є 186 номерів, два ресторани авторської кухні, два бари, чотири банкетних зали, конференцзали і кімната переговорів.

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