Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро"

Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро", аукціон щодо якого було проведено 15 липня. Згідно з опублікованим у вівторок, 15 вересня, повідомленням на сайті ФДМУ, напередодні до державного бюджету надійшли понад 1,1 мільярда гривень від приватизації цього готелю.

"Таким чином, переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу", - йдеться в повідомленні.

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У ФДМУ зазначили, що переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам чинного законодавства. Вже після отримання позитивних результатів перевірок переможець аукціону переказав вказану суму до держбюджету.

У ФДМУ наголошують, що з початку року провели загалом 1548 аукціонів на загальну суму майже 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, 15 липня, ФДМУ продав на онлайнаукціоні готель "Дніпро" у центрі Києва за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Ця сума в 13,7 разів більша за стартову ціну лота, що становила 80,923 мільйона гривень. Тоді для участі в аукціоні зареєструвалися 29 учасників. Згідно з даними єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, засновником "Смартленда" є компанія "Айс Таун", а кінцевим бенефіціаром - Максим Терещук. Власником "Айс Таун" вказано Олексія Ігуніна.

У ФДМУ наголошували, що умовами для власника є збереження назви в будь-яких комбінаціях з іншими словами, а також профілю цього об'єкта приватизації.

Крім того, готель не може мати категорію нижче "чотирьох зірок", власник повинен зберегти персонал і соціальні гарантії.

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Готель "Дніпро" розташований в центрі Києва на Європейській площі за адресою: вулиця Хрещатик, 1/2. У ньому є 186 номерів, два ресторани авторської кухні, два бари, чотири банкетних зали, конференцзали і кімната переговорів.