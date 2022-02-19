Очільниця Єврокомісії: Загрози Москви можуть повністю перекроїти світопорядок

Загроза військової ескалації конфлікту Росії та України може повністю перекроїти всю систему світопорядку, що склалася, вважає очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Не вірячи своїм очам, світ спостерігає за найбільшим з найтемніших часів холодної війни нарощуванням військ на європейській землі, тому що події цих днів можуть змінити весь міжнародний порядок", - заявила фон дер Ляєн, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 19 лютого .

За її словами, Москва загрожує більш ніж 40 мільйонам українців, прикриваючись вимогами надати їй гарантії безпеки. "Тим самим Росія порушує Статут ООН, який забороняє всім країнам порушувати територіальну цілісність інших країн ООН", - наголосила вона.

Політикиня звинуватила Росію та Китай у прагненні до "нової ери", де нинішній міжнародний порядок змінять з використанням примусу замість співпраці. Мислення Росії з "темного минулого" може їй самій коштувати благополучного майбутнього, підкреслила фон дер Ляєн.

ЄС не може далі покладатися на РФ як постачальника енергоносіїв

Європейський Союз готовий відреагувати на агресію Росії і підготував на цей випадок, як висловилася очільниця Єврокомісії, "потужний" пакет санкцій проти Москви. Владі РФ слід зважати на значне обмеження економічного розвитку країни в умовах військового конфлікту з Україною, зазначила фон дер Ляєн і вказала також на дуже злагоджену позицію з Вашингтоном щодо цього питання.

Крім того, вона заявила, що Євросоюз не може більше покладатися на Росію як на постачальника енергоносіїв. Вона звинуватила російські компанії у навмисному скороченні постачань газу та зменшенні запасів у європейських газосховищах. Водночас газопостачання до кінця нинішнього опалювального сезону в країнах ЄС гарантоване, навіть якщо Росія призупинить постачання у разі воєнного конфлікту з Україною, запевнила керівниця виконавчого відомства Євросоюзу.

Читайте також: Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною

Мюнхенська к онференція на тлі різкої ескалації конфлікту з РФ

Мюнхенська конференція з безпеки проходить на тлі різкої загрози вторгнення Росії в Україну. Вперше за багато років на ній відсутня російська делегація. Напередодні ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник поширили відеозвернення, в яких оголосили про евакуацію населення до Росії. Метадані в Telegram свідчать, що обидва звернення були записані на два дні раніше, 16 лютого.

17 лютого лютого у підконтрольній українському уряду Станиці Луганській обстріляли дитячий садок. У центрі Донецька 18 лютого вибухнув автомобіль, а влада "ЛНР" заявила про вибухи на газопроводі в Луганську. Президент США Джо Байден повідомив, що очікує на напад РФ на Україну в "найближчі дні". Американський лідер заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив таке рішення, зокрема вирішив захопити Київ. Проте Байден припустив, що шляхом дипломатичних зусиль російському вторгненню ще вдасться запобігти.

На ранок 19 лютого до Ростовської області вивезли тисячі жителів Донбасу, про готовність прийняти українців заявили й інші регіони РФ. У "ДНР" та "ЛНР" того ж дня оголосили загальну мобілізацію. За даними західних спецслужб, у регіонах уздовж українського кордону розміщено близько 150 тисяч російських військовослужбовців. Водночас Москва стверджує, що не планує нападу.