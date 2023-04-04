Фон дер Ляєн говоритиме з Сі про війну РФ проти України
Степан Смишляєв
38 хв. тому
Після розмови з Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорюватиме Україну під час візиту до КНР. Голова української держави зазначив, що під час дзвінка йшлося також про нові санкції проти РФ.
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Ситуація в Україні стане "важливою темою" обговорень під час візиту президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) до Китаю і зустрічей із лідером країні Сі Цзіньпінем та прем’єром КНР Лі Цянем. Про це фон дер Ляєн повідомила у Twitter у вівторок, 4 квітня, за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"ЄС хоче справедливого миру, який передбачатиме повагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосила вона.
Фон дер Ляєн разом із президентом Франції Еммануелем Макроном планує відвідати Китай 5-7 квітня.
Голова української держави своєю чергою зазначив, що під час перемовин з президенткою ЄК обговорювалась "необхідність підготовки 11-го пакету санкцій" проти Росії. Також йшлося про прогрес Києва у виконанні рекомендацій Єврокомісії, наданих Україні, як країні-кандидату на вступ до Європейського Союзу.
"Подякував (Урсулі фон дер Ляєн - Ред.) за участь у "Бучанському саміті", обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє", - написав він у Telegram.