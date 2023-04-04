Фон дер Ляєн говоритиме з Сі про війну РФ проти України

Після розмови з Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорюватиме Україну під час візиту до КНР. Голова української держави зазначив, що під час дзвінка йшлося також про нові санкції проти РФ.

Ситуація в Україні стане "важливою темою" обговорень під час візиту президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) до Китаю і зустрічей із лідером країні Сі Цзіньпінем та прем’єром КНР Лі Цянем. Про це фон дер Ляєн повідомила у Twitter у вівторок, 4 квітня, за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"ЄС хоче справедливого миру, який передбачатиме повагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн разом із президентом Франції Еммануелем Макроном планує відвідати Китай 5-7 квітня.

1 квітня Зеленський також провів телефонну розмову із Макроном, під час якої вони обговорили оборонну взаємодію, фронт і українську "формулу миру".

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Україна наполягає на нових санкціях проти РФ

Голова української держави своєю чергою зазначив, що під час перемовин з президенткою ЄК обговорювалась "необхідність підготовки 11-го пакету санкцій" проти Росії. Також йшлося про прогрес Києва у виконанні рекомендацій Єврокомісії, наданих Україні, як країні-кандидату на вступ до Європейського Союзу.

"Подякував (Урсулі фон дер Ляєн - Ред.) за участь у "Бучанському саміті", обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє", - написав він у Telegram.

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