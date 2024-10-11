Фон дер Ляєн пообіцяла Молдові найбільший пакет допомоги

Голова Єврокомісії відвідала Кишинів за 10 днів до президентських виборів і референдуму про вступ Молдови до ЄС. Вона закликала громадян країни зробити вільний вибір.

За десять днів до президентських виборів і референдуму про євроінтеграцію в Молдові цю країну відвідала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Під час візиту до Кишинева в четвер, 10 жовтня, вона пообіцяла Молдові, яка з грудня 2023 року є кандидатом на вступ до ЄС, новий пакет допомоги на суму 1,8 мільярда євро.

ЄС інвестує ці гроші в ремонт шкіл, будівництво двох нових лікарень, розвиток телекомунікаційної, транспортної та енергетичної інфраструктури та під'єднання її до європейської мережі, повідомила фон дер Ляєн журналістам після переговорів із президенткою Молдови Майєю Санду. За даними Брюсселя, це найбільший пакет допомоги Молдові з моменту здобуття незалежності 1991 року.

Фон дер Ляєн закликала молдаван зробити вільний вибір

За словами фон дер Ляєн, для молдавського народу зараз настає "важливий етап". Вона закликала громадян країни "використовувати свій голос і вільно зробити вибір". "Вам вирішувати, що ви хочете зробити зі своєю країною, нікому не дозволено в це втручатися", - підкреслила вона.

Зі свого боку Санду подякувала Євросоюзу за фінансові зобов'язання і повідомила про молдовський "план зростання, що відображає довіру Європейського Союзу". За її словами, європейська підтримка приносить громадянам Молдови "конкретну користь".

Президентські вибори та референдум у Молдові

Президентські вибори в Молдові та референдум про вступ країни до Євросоюзу відбудуться в один день - 20 жовтня 2024 року. Нинішня президентка Майя Санду бореться за другий термін, а її головним опонентом є ексгенпрокурор Олександр Стояногло, якого висунула найбільша опозиційна Партія соціалістів (ПСРМ).

Влада Молдови звинувачує Росію у спробах впливу на майбутнє голосування і підкупу виборців. Як повідомило видання Politico з посиланням на главу Генінспекторату поліції Молдови Віорела Чернеуцяну, у вересні РФ перевела на рахунки 130 тисяч громадян Молдови понад 15 мільйонів доларів через "мафіозну" мережу проросійського олігарха Ілана Шора, щоб на майбутньому референдумі ті проголосували проти вступу країни в ЄС. "Молдова стикається з раніше небаченим підкупом виборців у поєднанні з гібридною війною і дезінформацією", пише Politico.