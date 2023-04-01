  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер ЛяєнФото: VALERIA MONGELLI/AFP/Getty Images
ПолітикаЄвропа

Фон дер Ляєн не претендує на пост генсека НАТО - речник ЄК

Аліна Коломієць
41 хв. тому

Речник Єврокомісії спростував повідомлення ЗМІ про те, що Урсула фон дер Ляєн претендує на посаду генсекретарки НАТО.

https://p.dw.com/p/4PahJ

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не претендує на посаду наступного генерального секретаря Організації північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомив у суботу, 1 квітня, речник Єврокомісії агенції dpa.

Повідомлення британського таблоїду The Sun є "необґрунтованими спекуляціями", - сказав він у відповідь на запит агенції.

Що цьому передувало

The Sun із посиланням на неназване дипломатичне джерело у п'ятницю, 31 березня, повідомив, що фон дер Ляєн претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО. За даними видання, очолити Альянс їй запропонувала низка держав НАТО у жовтні 2022 року.

При цьому The Sun із посиланням на британські джерела написав, що Великобританія, швидше за все, заблокує кандидатуру фон дер Ляєн через її незадовільний, на думку Лондона, досвід роботи на посаді міністерки оборони Німеччини.

Про те, що Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генсека НАТО, раніше писала й італійська газета La Repubblica.

Термін її повноважень як голови Єврокомісії спливає влітку 2024 року.

Читайте також: НАТО шукає генерального секретаря. Хто змінить Столтенберга?

Столтенберг заявив, що йде восени

Єнс Столтенберг є генсеком НАТО з 2014 року. В інтерв'ю CNN у лютому він підтвердив, що має намір залишити пост восени 2023 року. "Я йду цієї осені. Упевнений, що Альянс знайде гідну людину мені на заміну", - сказав він.

Представниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску також заявила 12 лютого агентству dpa, що Столтенберг не має наміру подовжувати термін своїх повноважень.

Формального подання заявки на пост генсека НАТО не передбачено, немає і офіційного відбіркового комітету. Дипломати ведуть переговори від імені своїх урядів на закритих зустрічах, доки не буде досягнуто консенсусу. Формального голосування не проводиться. Потім глави держав та урядів Альянсу, як правило, оголошують ім'я нового генерального секретаря на зустрічі на найвищому рівні. Наступний саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте також:Країни НАТО за рік надали Україні 120 мільярдів доларів

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В'ячеслав Богуслаєв

Київ запровадив санкції проти Богуслаєва, ФСБ, мінфіну РФ

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Золота печатка із зображенням профілю чоловіка та написом BODI - символ виставки

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Культура9 год. тому
Фрагмент російської ракети серед українського поля пшениці

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Економіка9 год. тому
external

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Релігія31 березня 2023 р.03:48 хв.
Аптека

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Здоров'я31 березня 2023 р.
Партія ГЕРБ Бойка Борисова (в центрі) знову сподівається прийти до влади

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Політика31 березня 2023 р.
external

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Конфлікти31 березня 2023 р.08:38 хв.
На головну сторінку