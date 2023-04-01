Фон дер Ляєн не претендує на пост генсека НАТО - речник ЄК

Речник Єврокомісії спростував повідомлення ЗМІ про те, що Урсула фон дер Ляєн претендує на посаду генсекретарки НАТО.

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не претендує на посаду наступного генерального секретаря Організації північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомив у суботу, 1 квітня, речник Єврокомісії агенції dpa.

Повідомлення британського таблоїду The Sun є "необґрунтованими спекуляціями", - сказав він у відповідь на запит агенції.

Що цьому передувало

The Sun із посиланням на неназване дипломатичне джерело у п'ятницю, 31 березня, повідомив, що фон дер Ляєн претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО. За даними видання, очолити Альянс їй запропонувала низка держав НАТО у жовтні 2022 року.

При цьому The Sun із посиланням на британські джерела написав, що Великобританія, швидше за все, заблокує кандидатуру фон дер Ляєн через її незадовільний, на думку Лондона, досвід роботи на посаді міністерки оборони Німеччини.

Про те, що Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генсека НАТО, раніше писала й італійська газета La Repubblica.

Термін її повноважень як голови Єврокомісії спливає влітку 2024 року.

Читайте також: НАТО шукає генерального секретаря. Хто змінить Столтенберга?

Столтенберг заявив, що йде восени

Єнс Столтенберг є генсеком НАТО з 2014 року. В інтерв'ю CNN у лютому він підтвердив, що має намір залишити пост восени 2023 року. "Я йду цієї осені. Упевнений, що Альянс знайде гідну людину мені на заміну", - сказав він.

Представниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску також заявила 12 лютого агентству dpa, що Столтенберг не має наміру подовжувати термін своїх повноважень.

Формального подання заявки на пост генсека НАТО не передбачено, немає і офіційного відбіркового комітету. Дипломати ведуть переговори від імені своїх урядів на закритих зустрічах, доки не буде досягнуто консенсусу. Формального голосування не проводиться. Потім глави держав та урядів Альянсу, як правило, оголошують ім'я нового генерального секретаря на зустрічі на найвищому рівні. Наступний саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте також:Країни НАТО за рік надали Україні 120 мільярдів доларів