Фон дер Ляєн: Євросоюз потрібно зробити придатним до війни

ЄС має не лише допомагати Україні, але є реалізовувати власні європейські оборонні проєкти, вважає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На тлі агресії Росії проти України Європейський Союз має розвивати спільні європейські оборонні проєкти, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у неділю, 26 травня.

"Якщо ми хочемо зберегти мир на нашому континенті, ми повинні інвестувати в оборону", - наголосила вона в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

Як приклад таких спільних проєктів президентка Єврокомісії навела ініціативу Польщі та Греції зі створення "щита протиповітряної оборони". На думку фон дер Ляєн, їхня реалізація не лише посилить обороноздатність ЄС, а й матиме позитивний вплив на економіку. Адже "важливо, щоб мільярди, які ми інвестуємо, також створювали хороші робочі місця тут, в Європі".

Фон дер Ляєн: Потрібна послідовна підтримка України

Президентка Єврокомісії нагадала про останні "гібридні атаки" Росії у ЄС, зокрема, демонтаж буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів для тиску на сусідні країни, інформаційні атаки за допомогою соціальних мереж тощо. "Усі, хто говорить і діє як Путін, котрий не хоче миру, продовжуватимуть це робити", - застерегла вона. "І саме тому так важливо, щоб ми послідовно підтримували Україну і зміцнювали нашу власну обороноздатність", - каже фон дер Ляєн.

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